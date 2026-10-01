摩根大通（JPMorgan Chase）另类投资全球主管罗夫兰德（Kristin Kallergis Rowland）认为，在人工智能（AI）基础设施的下一阶段融资中，针对数据中心运营开支的资金需求，有望让私募市场投资迎来进一步飞跃。

罗夫兰徳星期三（9月30日）在彭博新闻电视台的一档节目中说：“人们此前投入大量精力关注数据中心领域的债务融资规模，但实际上，数据中心每投入1美元（约1.23新元），就会需要再投入3美元到4美元用于运营。”

数据中心的运营成本，包括有设施所须电力费用、安保开支和所使用的晶片硬件等方面额支出。

罗夫兰徳认为，一些对相关技术比较了解的成长型股权投资机构或风投机构，很可能会率先入场，“并围绕这些项目建立相应的结构性保护机制”。

她进一步指出，对于规模已达到1.8万亿美元的私募信贷市场，外界其实没必要过分担忧它的快速增长。“这只是市场走向成熟的健康表现。”

普华永道（PwC）的数据显示，为满足全球对AI日益增长的需求，全球数据中心支出预计2050年将达到31.6万亿美元。这个机构称，电力供应将成为决定AI基础设施投资选址的首要考量因素。