英国移动支付服务提供商Airtel Money计划通过首次公开售股（IPO），集资5亿2900万英镑（约8亿9587万新元），这可能成为近五年英国最大规模的上市项目。

据彭博社星期四（10月1日）的报道，包括卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）、万事达卡公司（Mastercard）在内的投资者，将以每股1.96英镑的价格，出售2亿7000万股。上市后Airtel Money市值将达到53亿英镑，预计将符合纳入英国富时指数的资格。

英国在疫情期间曾迎来IPO热潮，随后上市活动开始冷却。若AMC成功上市，可能为英国IPO市场注入新的动力。

花旗集团（Citigroup）、美国银行（Bank of America）、巴克莱银行（Barclays），以及高盛等负责Airtel Money的发行。

据研究机构睿勤（Preqin）的资料，Airtel Money平台目前拥有超过4000万名用户。