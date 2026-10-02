运动品牌巨头耐克（Nike）宣布进一步重组，包括裁减更多职位和调整全球业务架构，同时预计2027财年全年营收将出现高个位数百分比下跌，跌幅远超市场预期，显示首席执行官希尔（Elliott Hill）推动的业务复苏仍需一段时间。

彭博社报道，耐克星期四（10月1日）公布，截至8月31日的第一财季营收同比下滑约4％至112亿1000万美元（约143亿新元），低于分析师平均预期的113亿2000万美元。公司股价在盘后交易一度下跌8.5％。

耐克预计，2027财年营收将按年下跌高个位数百分比。根据LSEG汇编的数据，分析师原本预计全年营收仅下跌约2％。

耐克也宣布调整营运模式，将全球业务区域从四个缩减为三个，分别是美洲、亚太及大中华区，以及欧洲、中东和非洲（EMEA）。公司同时计划在印度设立新的园区，以加强业务能力和人才储备。

耐克目前尚未确定裁员人数及地点，预计从2027年开始通知受影响员工。这轮重组是继今年早些时候裁员后进一步削减人力，预计截至2031财年可节省约25亿美元，其中大部分节省额将在2029和2030财年实现。

希尔在业绩电话会议上说，公司目前的跑步等运动业务规模还不足以抵消运动休闲服饰（Sportswear）、Jordan品牌及大中华区业务所面对的压力，而扭转这些疲弱业务需要时间。

中国市场连续九季下滑

中国市场的疲弱表现尤其令投资者关注。耐克第一财季大中华区营收按固定汇率计算同比大跌26％，已经连续第九个季度下滑，而且跌幅进一步扩大。

大中华区约占耐克全年营收的15％，是仅次于北美以及欧洲、中东和非洲地区的第三大市场。国际竞争对手及中国本土运动品牌持续扩大市场份额，也令耐克在中国面对更大压力。

耐克近期宣布，从明年1月起撤回部分中国大型零售合作伙伴的线上销售权，希望通过加强对价格和分销渠道的控制，改善折扣泛滥的问题。不过，希尔说，线上渠道的调整需要“多个销售季”才能完成，短期内可能进一步冲击中国市场的营收和盈利。

法国巴黎银行高级分析师瓦斯库莱斯库（Laurent Vasilescu）认为，耐克在中国面对的主要并非渠道问题，而是产品问题，并对公司如此迅速关闭线上批发渠道感到意外。

耐克在北美市场的表现相对较好，第一财季销售额按固定汇率计算增长2％，主要受运动业务带动。希尔说，世界杯相关需求也推动了这一业务增长。

耐克第一财季毛利率则提高60个基点至42.8％，主要受仓储和物流成本下降带动。

耐克近年来一直尝试在希尔领导下恢复增长，包括重新聚焦跑步等核心运动项目，以及修复与批发零售商的关系。不过，分析师指出，公司迟迟未能推出足够多具吸引力的新产品，导致促销和折扣增加。

环球数据（GlobalData）董事总经理桑德斯（Neil Saunders）说，耐克的重组计划本身没有明显问题，但也显示公司现有经营模式并不适用，令人质疑这些调整为何没有更早进行。

耐克在9月被标普道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）从标普100指数剔除。该公司过去18年一直是这项蓝筹股指数的成分股。