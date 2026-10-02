人工智能公司Anthropic据报最快将在11月中旬启动首次公开募股（IPO），目标是在美国感恩节假期前挂牌，若计划落实，将成为今年规模最大的科技公司上市案之一。

彭博社报道，据知情人士透露，Anthropic可能在11月9日当周开始正式推介IPO，并争取在11月26日感恩节前开始交易。由于感恩节前后通常是资本市场交易活动放缓的时期，公司希望在假期前完成上市。

不过，知情人士说，相关讨论仍在进行，时间表可能继续调整。Anthropic预计最迟在今年底完成上市。

市场对这家Claude聊天机器人开发商的估值预期十分高。据知情人士透露，潜在投资者认为Anthropic的合理估值约在1.8万亿至2万亿美元（约2.3万亿至2.6万亿新元），公司此前据报希望IPO规模达到或超过SpaceX。

Anthropic今年以来发展迅速，但同时面对OpenAI等竞争对手的追赶。OpenAI近几个月销售势头增强，并已推迟上市计划。OpenAI首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）也曾表示，目前上市并非明智之举。

AI安全隐忧或波及表现

与此同时，人工智能安全问题受到更多关注。近期发生多起备受瞩目的人工智能代理“黑客”事件，引发市场对人工智能技术风险以及监管问题的关注，可能影响Anthropic上市后的市场表现。

Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）近期也发表文章，认为新一代人工智能模型发展速度需要放缓。

从财务表现来看，Anthropic仍处于巨额亏损状态。公司2025年全年营收约46亿美元，远高于2024年的3亿8600万美元；但全年净亏损接近420亿美元，约为2024年83亿美元的五倍。公司2025年经营亏损超过80亿美元。

文件显示，巨额净亏损主要受到负债公允价值变动影响，该项目为公司当年亏损贡献超过340亿美元。

Anthropic若成功上市，将是在今年IPO市场表现反复之际的一项重要交易。近期已有多家公司推迟上市计划；今年新上市的100多只股票，在剔除SpaceX和SK海力士创纪录上市案后，加权平均回报率为负4%，明显落后于标普500指数约12％的涨幅及纳斯达克100指数约20％的涨幅。