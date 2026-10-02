星期五（10月2日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期五（10月2日）走高。投资者关注星期五晚较迟时候发布的非农就业报告。

傍晚7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升40.30点或0.53％，报7707.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起212.60点或0.70％，报30714.20点；重量级的道琼斯指数期货也升高307.80点，报51235.10点。

美国股市在隔夜（星期四）从早盘的跌势中逐步回升，并在收市时小幅收高。因为全球债券市场的抛售潮出现逆转，标准与普尔500指数也摆脱了之前触及的两周低点。

早盘时，因为各项经济数据持续显示经济稳健，让市场投资者担心随之而来的通胀，可能迫使美联储采取更激进的加息行动。美国劳工部公布的数据就显示，上周初申请失业金人数下降至19万7000人，比经济师预期的20万人少。供应管理协会（ISM）公布的数据也显示，上个月制造业采购经理人指数（PMI），已从8月份的54.6点小幅降至54.5点。投资者担心这是因为价格上涨造成的减少开支，因此也对股市构成了压力。

标准与普尔500指数在隔夜小幅上升14.91点，闭市报7666.45点。道琼斯指数微起20.51点，闭市报50925.56点。纳斯达克100指数也升高0.31%或93.06点，最后以30501.56点收市。

美国股市隔夜的交易相对活跃，交易所的总成交量是172亿5000万股，比过去20天的171亿9000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

据彭博社报道，有知情人士透露，博通（Broadcom）的华尔街银行团队，正在着手筹集600亿美元的新一轮人工智能（AI）晶片融资，资金将用来支持Anthropic及其他相关公司。知情人士说，参与这笔巨额债务融资的银行，正准备发出420亿美元的A类优先担保债务的邀请函。知情人士还说，黑石集团（Blackstone）会牵头负责其余180亿美元的B类次级债务部分。博通股价在今晚盘前上升1.41%，截稿时报348.48美元。

电动车制造商特斯拉（Tesla）将在星期五晚较迟时候，公布第三季度的交货量数据。根据FactSet收集的分析师预测，华尔街平均预测交货量是46万辆左右。由特斯拉公司本身收集的20多家证券商的交货量共识，则是45万1000辆。特斯拉股价星期五晚盘前走高0.84%，截稿时报357.07美元。

高盛（Goldman Sachs）分析师谢里丹（Eric Sheridan），隔夜把亚马逊（Amazon）股票加入他的“高确信度股票名单”（Conviction List），并给了亚马逊股票375美元的目标价。谢里丹认为，亚马逊持续投入人工智能基础设施，同时通过自动化和效率提升盈利率都是优点，而且广告业务也有不小的增长空间。亚马逊股价在星期五晚盘前上升0.55%，截稿时报249.60美元。

下文我们来看看美国运动用品巨头耐克（NIKE）的最新业绩报告。今晚盘前耐克股价显著下挫10.43%，截稿时报31.44美元。

盘前活跃股按序：耐克、英伟达（Nvidia）、BitMine Immersion Technologies，Strategy Inc和英特尔（Intel）。截稿时，除了耐克股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

耐克高管们说，正在进行中的重组行动将让集团从2027年开始裁员。（路透社）

耐克（NIKE Inc）（纽约证券交易所代码：NKE）

美国运动用品巨头耐克在隔夜盘后公布2027财年第一财季业绩。虽然盈利比华尔街分析师预期的高，但是营业额却不及预期，而且它在中国市场的业绩也进一步恶化。耐克高管们更预计全年营业额将下跌高个位数百分比，比分析师原本预期的约2%跌幅多出许多。消息传开后，耐克股价在隔夜盘后一度下跌约8.5%。

根据耐克截至8月底的第一财季报，营业额是112亿1300万美元，同比下降4%，若剔除汇率影响则下降5%；比市场平均预期的约113亿2000万美元低。集团的净利7亿1200万美元，同比下降2%，摊薄后每股盈利0.48美元，比分析师预估的0.44美元高。

毛利率是这份财报少数比较亮眼的地方。耐克第一财季毛利率是42.8%，同比提高60个基点，这主要是因为仓储和物流成本下降。虽然耐克没有透露仓储和物流成本的降幅，但是它却披露集团的销售及行政开支减少3%至39亿1000万美元，帮助集团抵消部分销售下滑的压力。耐克库存也同比减少3%至78亿美元。

但是如果把耐克的营业额拆开来看，集团的复苏依然相当不均衡。这也是市场投资者所关注的地方。

根据业绩报告，北美是相对较好的市场，营业额增长2%至51亿2700万美元；其中鞋类增长1%，服装增长6%。欧洲、中东及非洲营业额则下跌5%，亚太及拉丁美洲基本持平。

延伸阅读 耐克拟进一步裁员 预计全年营收跌幅高于预期

耐克营业额的最大拖累来自大中华区，第一财季营业额大跌22%，按固定汇率计算更是下跌26%，是连续第九个季度下滑。这个地区的息税前盈利也显著下降34%。

耐克首席执行官希尔（Elliott Hill）坦言：“耐克旗下的专业运动服饰系列Nike Performance的业务虽然在第一财季取得高个位数增长，但是还是不足以抵消Nike Sportswear系列、Jordan Brand系列，以及大中华区所面临的压力。集团还有很多工作要做。”

在第一财季，Nike Sportswear系列的营业额下跌低双位数。希尔说，集团按照计划把经典运动鞋款Dunk的销售规模削减近50%。单是这个决定就造成约2亿美元的营业额拖累；一些销量较大的旧款Nike Sportswear系列鞋类销售情况也比预期低。

另外，Jordan Brand系列的营业额在第一财季也下跌中双位数，占耐克全球业务约13%。希尔说，耐克过去让部分经典Jordan产品供应过多，因此现在会减少部分经典产品的推出数量和频率，重新建立“稀缺性”。

中国市场的调整更加激进。耐克高管们表示将将进一步收缩部分线上销售渠道，把数码业务集中到天猫、京东、抖音的官方旗舰店，以及Nike.com和Nike App，同时与零售伙伴改善实体店体验，并增加在中国本地设计、开发甚至生产产品。

希尔说，集团正在把中国市场打造得更加“高档次和与本土文化更有关连”，但他也坦言，短期内营业额和盈利仍会受到压力。首席财务官丹顿（Dave Denton）更直接说，集团目前的全年预测，已经假设中国业务在2027财年剩余时间会进一步恶化。

耐克目前预计，2027财年全年营业额将下跌高个位数百分比，而分析师原本平均只预计下降约2%；全年调整后每股盈利估计会介于1.15美元至1.35美元之间（不包括约0.15美元与重组计划相关的每股费用）。

相比之下，市场在财报公布前对全年每股盈利的共识是1.61美元，也就是说，耐克高管们给出的每股盈利区间中值比市场预期低约22%。