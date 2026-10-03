欧洲国家同意应美国总统特朗普要求释放柴油储备，以压低燃油价格并减少对美国柴油进口的需求，令油价承压。

布伦特原油期货价格美国时间星期五（10月2日）下跌6美分或0.06%，报每桶102.25美元；纽约西德州中质原油（WTI）期货则下跌1.76美元或1.90%，报每桶91.11美元。

本周布伦特原油累计上涨0.11%，WTI则下跌1.6%。

据路透社引述知情人士报道，欧盟国家同意法国提出的方案，释放额外柴油库存。相关讨论涉及欧洲释放5000万桶柴油，以及国际能源署（IEA）成员国释放5000万桶原油。其中，欧洲部分柴油库存将在20天内释放。

特朗普在社交平台Truth Social发文说，欧洲刚刚同意释放“大量”库存充足的柴油。特朗普此前曾表示考虑禁止美国出口柴油。

盛宝银行（Saxo Bank）商品策略主管汉森（Ole Hansen）说，这显示能源市场目前的主要压力已不再是原油供应，而是成品油供应。由于中东和俄罗斯的炼油产能及产量减少，成品油供应受到限制。

油价本周也受到中国炼油商暂停10月成品油出口的消息支撑。路透社此前报道，中国炼油商暂停成品油出口，以维持国内库存。

此外，乌克兰总统泽连斯基说，乌军过去24小时袭击了俄罗斯萨马拉州和伏尔加格勒州的石油设施。

Capital Economics高级气候与大宗商品经济学家侯赛因（Hamad Hussain）说，如果中东原油供应持续回升，再释放一批石油库存，可能足以让整体市场重新出现轻微供应过剩。

不过，巴克莱指出，尽管中东原油供应有所改善，实物市场基本面仍然强劲，库存持续减少，近期交付的原油价格也明显高于远期合约。巴克莱因此把第四季布伦特原油价格预测上调20美元至每桶115美元，并把2026年平均油价预测上调至每桶100美元。