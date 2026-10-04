全球大宗商品交易商贡渥（Gunvor）星期五（10月2日）宣布更名为Centalion，并拟将注册地从塞浦路斯迁往新加坡，以重塑品牌形象。

这家公司称，它自2006年起就已在新加坡开展业务，新加坡的法律框架、贸易基础设施和国际商业环境，为此次迁移提供了有力支持；拟议迁移注册地的完成时间，取决于监管批准等程序。

除新加坡外，Centalion的主要交易办公室仍设于瑞士日内瓦和美国得克萨斯州休斯敦，公司新任总裁佩德森（Gary Pedersen）也会在休斯敦办公。

Centalion在文告中强调，公司不仅仅是一家“石油贸易商”，并指出此次重塑品牌形象“将进一步巩固公司在各类能源贸易业务中的实力”。

文告称，Centalion的业务范围如今涵盖原油、成品油、天然气、电力及电池储能、生物燃料和碳信用等，也拓展至金属及矿产贸易业务和全球航运业务。

《金融时报》报道称，改名前的贡渥曾被指控与俄罗斯存在联系，计划从受制裁的卢克石油公司（Lukoil）收购一处俄罗斯油田的交易被美国阻止，联合创办人托恩奎斯特（Torbjörn Törnqvist）随后辞去总裁职务，并出售了他持有的多数股权。

Centalion说，将在未来几个月内在全球各地子公司、贸易办公室和其他营运点全面启用这一新形象；此次变更不会影响公司与交易方、银行、供应商和其他业务合作伙伴的关系。