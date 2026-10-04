身为人工智能（AI）的坚定拥护者，日本软银集团（Softbank Group）创办人孙正义近期罕见发声警告AI风险，并呼吁各国合作应对。

在日本京都举办社会科技论坛年会（Science and Technology in Society Forum）期间，孙正义星期天（10月4日）在一场活动中发言说，AI能力如今呈指数级增长，令各国建立互信机制变得至关重要。

孙正义说，各国政府须通力合作，以应对AI模型带来的威胁，而“人类已没有继续内耗的时间”。他还说，如果超级智能（Superintelligence）在未来落入不当之手，可能会变得更危险。

孙正义一直是AI发展的坚定支持者，已通过软银向OpenAI投资了合计将近65亿美元（约83亿新元）的资金。

他这番罕见的谨慎言论，反映出外界近期对AI模型引发安全漏洞事件的担忧正日益加深。

另一方面，孙正义依然重申了对AI发展的长期预测，认为AI和具备学习能力的机器，到2040年将在全球经济至少占有20%的规模，相当于46万亿美元，“这仅仅是个开始”。

他还指出，AI能力将继续呈指数级增长，如今已发展至可支撑AI自主浏览网页和编写代码的阶段；而在接下来的第三阶段，AI将走向协助机器人及其他机器与物理世界进行交互的技术水平。