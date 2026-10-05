尽管伊朗战争期间，人们对海湾地区石油基础设施遭受进一步破坏的担忧依然存在，但中东原油出口增加以及七国集团（G7）释放石油储备，补充了市场供应。

截至星期一（10月5日）中午近12时，布伦特原油期货下跌0.78%，报每桶101.5美元；美国西得克萨斯中质原油（WTI）期货报每桶90.05美元，下跌1.16%。

根据路透社报道，在上星期五（2日），七国集团因美国总统特朗普的施压，同意从应急储备中释放1亿桶柴油和原油，并承诺不采取能源出口限制之后，布伦特原油吐出上周大部分涨幅。

另外，星期一公布的航运数据显示，尽管通过霍尔木兹海峡的船只遭到袭击，但在9月份最后一周的七天里，有四天的中东原油出口量已超过战前水平。上述战略储备的释放将进一步增加全球原油供应。

KCMTrade首席分析师沃特勒（Tim Waterer）说：“七国集团动用战略储备的决定，正在缓解价格中所包含的迫在眉睫的供应焦虑。同时，外界越来越认为沙特阿拉伯的出口量正在恢复到战前水平，尽管这些原油的运输成本更高、路线效率较低。”

有知情人士透露，美国和以色列对伊朗的战争扰乱整个中东地区的产能扩张项目，使未来生产潜力的估算陷入不确定性。因此，石油输出国组织及盟友（OPEC+，也称油盟+）推迟旨在确定成员国2027年石油产量配额的审查。