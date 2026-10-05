随着投资人持续把资金投入规模最大的科技股，美国股指被推向纪录高点。华尔街对人工智能（AI）的执念之深，几乎压过利率飙升等所有风险。

即便市场一片狂热，前方风险也日益逼近，尤其是长期美国国债收益率目前接近数十年来最高水平。

上星期，长债收益率触及5.69%，10年期美国国债收益率突破5.3%，两者都是2002年以来首见。

然而，科技股依然守住了涨幅。纳斯达克100指数上星期五（10月2日）再创纪录高点，今年以来已上涨22%；标准普尔500指数距离8月创下的历史高点仅差不到1%。过去三个月，对标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数上涨贡献最大的股票正是微软、英伟达和苹果等AI巨头。

Mahoney资产管理公司首席执行官马霍尼（Ken Mahoney）说：“利率升到这么高，我们所有人都绷紧神经。”

Northwestern Mutual首席投资组合经理斯塔基（Matt Stucky）则说，原本会说5%就是极限，但现在看来，这个水准早已被抛在后头。

投资人之所以相信这波涨势能够延续，很大程度是因为对即将公布财报的科技巨头抱持极高期待。过去几年，这些公司贡献了市场大部分的增长。

根据彭博行业研究预测，科技业第三季每股盈利（EPS）预计大增逾65%，增速仅次于能源业，并将协助推动标普500成份股的每股盈利增长逾24%。如果成真，这将是这个指数每股盈利连续第三季增幅超过20%。

Wealth Alliance首席执行官康佐（Rob Conzo）说，这甚至很难找到适当的比较基准。这是历史性的表现。

过去三年，AI一直是股市，尤其是科技股上涨的主要推力。企业投入数千亿美元，兴建支撑这项新兴技术所需的基础设施。这些资本支出为投资人形成了一个良性循环：投入巨资的科技巨头因AI取得进展而股价上涨，而从晶片制造商到数据中心建设公司等接收这些资金的企业，也随着营收大增而水涨船高。