据知情人士透露，数据中心运营商Firmus Grid Ltd.计划将首次公开售股（IPO）中约半数的股份分配给现有股东，这将使英伟达（Nvidia）和黑石集团（Blackstone Group）等现有巨头能够进一步增持股份。

根据彭博社报道，知情人士透露，Firmus收到的投资者认购意向已远远超过发行规模。Firmus计划在本次IPO中筹集高达55亿美元（约70亿新元）的资金。这将是澳大利亚历史上规模最大的IPO之一。

此外，知情人士透露，由于认购火爆，IPO询价定位的截止时间已从原定的星期五（10月9日）提前至星期四（8日）。

目前讨论仍在进行中，交易的具体细节可能还会发生变化。Firmus对此拒绝置评。

Firmus将此次IPO的价格定为每股11澳元，这意味着它估值约为437亿澳元（约388亿新元），略低于此前的市场预期。

根据彭博社汇编的数据，本次上市有望成为澳洲历史上最大规模的IPO之一，可与2014年麦迪班克（Medibank Pvt）略低于50亿美元的融资规模相媲美。这对于澳洲的IPO市场而言将是一个巨大的提振。因为在经历前两年每年新股募集资金均超过20亿美元之后，今年澳洲的新股募集资金总额至今仅略高于10亿美元。

为了乘上人工智能（AI）需求爆发的东风，Firmus已与多家知名客户签署多项大型协议。此前，它已获得包括英伟达和黑石在内的投资者共计20亿美元的投资承诺。

其现有股东还包括知名量化交易巨头简街（Jane Street）。此外，Firmus还在今年4月完成一轮由Coatue Management LLC领投的5亿零500万美元的融资。

本次IPO募得的资金将用于购买图形处理器（GPU），以支持它与Day One Data Centers Ltd共同在印度尼西亚峇淡岛（Batam）开发的首个数据中心项目。这个项目是Firmus与英伟达达成的为期八年合作伙伴关系的一部分。