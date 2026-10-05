星期一（10月5日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期一（10月5日）小幅走低。本星期投资者关注即将在星期三（7日）发布的联邦公开市场委员会，在9月中旬货币政策会议的纪要。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌6.10点或0.08%，报7716.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低46.40点或0.15%，报30761.50点；重量级的道琼斯指数期货也跌了57.90点，报51119.50点。

由于美国劳工部在上星期五（2日）公布的就业数据比预期疲弱，减少了市场对美联储在本月政策会议上加息的担忧，带动美国股市在上星期五收高。

美国劳工部公布的数据显示，上个月的非农就业人数仅增加2万9000人，比路透社之前收集到的经济师预测的9万人少了一大截。“爆冷”的数字凸显了9月份美国劳动力市场急剧降温的态势，也改变了市场对美联储很快再加息的看法。

根据“美联储观察”（FedWatch）工具显示，目前市场对美联储在10月底会议上至少加息25个基点的机率已经下降至22.7%，比一个星期前的64.2%少很多。

标准与普尔500指数在上星期五上升了56.27点，闭市报7722.72点。道琼斯指数起了250.40点，闭市报51176.96点。纳斯达克100指数也升高1.00%或306.37点，最后以30807.93点收市。

美国股市上星期五的交易相对淡静，交易所的总成交量是169亿3000万股，比过去20天的172亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）与SpaceX首席执行官马斯克在上个星期六（3日）在X平台上指出，台积电（TSM）与他的霸级晶片制造厂Terafab，正在就潜在合作进行商讨。马斯克说：“双方目前处在商讨阶段，但未来可能会有进展。”在这个消息传开之后，台积电股价在星期一晚盘前上升1.01%，截稿时报477.68美元。

高通（Qualcomm）股价在星期一晚盘前起了1.29%，截稿时报187.25美元。中国华为技术有限公司在星期一刚刚宣布，已与高通达成一项广泛的多年期专利许可协议，概括的范围包括：人工智能、5G、计算及网络技术等。

英伟达（Nvidia）刚刚发布了自家的个人电脑处理器N1X晶片，就即刻被市场视为对英特尔（Intel）和超威半导体（AMD），在个人电脑CPU市场的传统优势地位构成了威胁。英特尔的股价因此在星期一晚盘前下挫3.69%，截稿时报114.93美元；超威半导体也退低0.74%，截稿时报629.20美元。英伟达的股价则上升0.53%，截稿时报235.19美元。

虽然戴尔科技（Dell Technologies）股价在星期一晚盘前退低0.11%，截稿时报561.93美元，但是戴尔科技近期仍获得华尔街分析师持续看好。TD Cowen上星期就把它的目标价从原本的500美元，上调至550美元，并维持“买入”评级；Evercore ISI给该股定下的目标价更高达650美元。分析师看好的不只是AI服务器需求，也包括戴尔科技不断扩大的网络业务。

星期一下文我们来看看市场分析师对达美航空（Delta Air Lines）业绩的期待。星期一晚盘前该股起0.32%，截稿时报84.36美元。

盘前活跃股按序：英特尔、Nu Holdings、英伟达、SpaceX和耐克（NIKE）。截稿时，除了英特尔股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

达美航空将在10月9日美股开市前公布第三季度业绩。市场到时除了要看营业额和每股盈利是否超出预期，也要看看在燃油价格重新成为压力时，达美航空能否凭借高端旅客需求和定价能力，把营业额增长真正转化为盈利增长。（彭博社）

达美航空（Delta Air Lines）

（纽约证券交易所代码：DAL）

美国达美航空即将在星期五（9日）盘前发布它的第三季度业绩报告。尽管华尔街整体仍看好达美航空，但目前不同数据平台的预测仍有一些差距。

根据金融市场数据网站Finviz，他们收集到的21名分析师对达美航空第三季度业绩的平均预测，是调整后每股盈利1.88美元，营业额176亿1000万美元；TipRanks收集到的分析师平均预测大致相同，分别是每股盈利1.88美元和营业额176亿2000万美元；只有Zacks平台较为乐观，预计每股盈利有1.96美元，营业额则有177亿美元。

TD Cowen分析师菲茨杰拉德（Tom Fitzgerald）在10月2日发布的达美航空分析报告，则维持对该股“买入”的评级，但是把目标价从105美元下调至101美元。他指出，燃油价格仍像“过山车”一样，令航空业2027年的盈利和自由现金流前景蒙上阴影。

同样在10月2日，高盛（Goldman Sachs）分析师奥布莱恩（Catherine O’Brien），对达美航空股票维持了“买入”评级，目标价也从原本的116美元，小幅下调至114美元；富国银行（Wells Fargo）分析师韦瑟比（Christian Wetherbee）在本月1日对该股维持“买入”评级，目标价是设在105美元。

BMO Capital的戈尔迪（Michael Goldie）则在9月28日把目标价从105美元下调至100美元，但是维持“买入”评级。他特别指出，尽管维持股票评级，在中东局势持续之际，航空燃油价格已经升至每加仑约4.30至4.50美元，这个还是投资者必须关注的可变动因素。

换句话说，分析师对达美航空的长期增长没有太大的顾虑，但是他们却觉得有必要重新计算燃油这笔账。

在发布第二季度业绩时，达美航空的调整后燃油开支就已经达到44亿美元，同比暴增77%，而当时平均燃油价格是每加仑3.93美元。虽然达美航空通过提高机票价格收回部分成本，但调整后营运盈利率仍从一年前的13.3%降至8.8%。

在今年7月公布第二季业绩时，达美航空高管们还曾透露，他们是把第三季度的燃油价格假设为每加仑3.15美元左右，并预计通过票价上涨继续收回更多燃油成本。

首席执行官巴斯蒂安（Ed Bastian）当时就形容，集团在第二季是一边吸收了有史以来最高的季度燃油开支，另一边仍争取落实14亿美元税前盈利。但他认为，品牌实力、客户偏好以及多元化收入来源，正帮助达美航空抵御这轮成本冲击。