星期二（10月6日）重点：

华尔街延续由科技股领涨的升势，推动各主要股指逼近历史高点。美国华尔街股市主要股指期货在星期二（10月6日）走高。美联储即将宣布的货币政策决定，依然是投资者关注的焦点。市场也在等待着美国8月份贸易数据及各大企业季度财报的发布，其中包括：酒精饮料巨头Constellation Brands的业绩报告。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升23.70点或0.30%，报7797.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起120.40点或0.39％，报31196.80点；重量级的道琼斯指数期货也升高231.60点，报51500.00点。

在晶片巨头英伟达（Nvidia）和软件微软（Microsoft）股价上升的推动下，纳斯达克指数在隔夜（星期一）创下收盘新高。

标准与普尔500指数在隔夜上升51.23点，闭市报7773.95点。道琼斯指数起了90.94点，闭市报51267.90点。纳斯达克100指数也升高0.87%或268.51点，以31076.44点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是168亿股，比过去20天的173亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

Alphabet已与Constellation Energy达成协议，从这个美国最大的电网采购3590兆瓦电力，而其中约四分之一的电力将来自新增的核能供应。这项交易价值超过10亿美元。它将让Constellation有资源投入超过43亿美元进行新投资，提升它在中西部和中大西洋地区数座核反应堆的发电能力。Alphabet股价在星期二晚盘前上升0.56%，截稿时报348.40美元；Constellation Energy股价也涨了6.30%，截稿时报284.49美元。

波音公司（Boeing）隔夜宣布，获得洛克希德马丁（Lockheed Martin）一项为期七年、价值约147亿美元的合同。在合同下，波音公司将扩大生产并供应爱国者PAC-3 MSE导弹的导引头。这项合同将让波音公司把PAC-3 MSE导引头产能提高至目前的约三倍。对波音而言，这笔大订单凸显它的防务业务在全球军费增加下，已有着更多的生意机会。波音公司股价在星期二晚盘前起了0.36%，截稿时报193.44美元。

SpaceX股价在星期二晚盘前上升1.31%，截稿时报173.33美元。高盛（Goldman Sachs）刚刚在一份研究报告中，重申了对SpaceX的“买进”评级，并将该股的12个月目标价从原本的220美元上调至230美元。

星期二下文我们来看看美国晶片制造商高通（Qualcomm），与中国华为技术有限公司签署的合作协议。星期二晚盘前高通股价起0.69%，截稿时报182.04美元。

盘前活跃股按序：SpaceX、英伟达、英特尔（Intel）、耐克（NIKE）和BitMine Immersion Technologies。截稿时，除了耐克股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

也许市场投资者真正等待的，并不是高通能从华为这份协议赚多少授权费，而是高通能不能把自己的技术和专利优势，从手机时代带进AI时代，然后最终把这些“筹码”变成真正的大生意。（路透社）

高通（Qualcomm Incorporated）

（纳斯达克证券交易所代码：QCOM）

在中美科技竞争持续升温之际，美国晶片制造商高通突然在隔夜宣布与中国华为技术有限公司签署合作协议，让市场感到有点意外。

这两家公司是在星期一（5日）宣布签署一项多年、覆盖范围广泛的专利许可协议，其中就涉及5G、计算、人工智能（AI）和网络技术领域。更特别的是，高通还将购买华为部分美国专利，专利包括的范围有计算、AI和网络等。

不少分析师认为，这不是一纸普通的5G专利协议。它更像是两家科技巨头把各自手上的“技术筹码”重新摆上谈判桌，也让市场重新看到，在AI时代，真正值钱的不只是能生产多少颗晶片，而是谁拥有什么关键技术的知识产权。

虽然两家公司都没有透露协议的财务条款，市场也无法判断这项交易会给高通带来多少直接收入。但是分析师普遍认为，对华为而言，这笔交易的意义更加明显。

路透社隔夜就报道，预计华为在这项协议完成后，它的专利许可协议的总价值将超过69亿美元。自2021年以来，华为的知识产权授权业务一直都为集团带进收入的。它在过去几年也大幅度增加研发的投入。在美国限制华为取得先进晶片和关键软件之后，它也更加重视自主技术和知识产权。在这次签署的协议，华为就不只是一个需要购买技术的晶片客户，它本身也成为技术授权方。

另一方面，高通在过去最广为人知的是Snapdragon手机晶片和5G技术。但是该集团近几年一直努力摆脱对智能手机市场的依赖，转向押注汽车、物联网和数据中心。这也导致华尔街对高通前景的看法出现分歧。

Piper Sandler在今年9月开始把高通纳入分析名单。当时Piper Sandler分析团队给了高通股票“持守”的评级和190美元目标价。分析师奥康纳（David O’Connor）认为，高通已经拿下多家大型云端客户的定制晶片、加速器和服务器CPU设计订单，预计到2029财年，数据中心业务可能占集团总营业额的大约26%。他也同时预计，高通未来四年的每股盈利复合增长率会达到16%，到2029财年每股盈利可以达到约15美元。

不过，从高通隔夜的180.79闭市价来看，Piper Sandler并没有因此变得对高通股票特别乐观。该分析团队也认为，这些AI数据中心设计订单在很大程度上已经反映在目前股价中。

Bernstein的分析师拉斯贡（Stacy Rasgon）目前对高通股票也维持“持守”的评级，目标价却是165美元；Rosenblatt分析团队则维持“买入”评级，目标价设在235美元；分析平台StoneX更为乐观，维持“买入”评级，目标价达到270美元。RBC则是把高通股票的目标价从160美元上调至180美元，但仍维持“持有”评级。

目前在Yahoo Finance的37名分析师给出的平均目标价是194美元，整体评级仍然是“持守”。这意味着即使看好高通转型的分析师，也还没有形成华尔街一致的强烈看涨共识。

高通正在进行的转型，转型的本身伴随着风险。该集团的传统手机业务正面对苹果自家晶片和手机市场成熟化的双重压力，而AI数据中心市场则已经有了英伟达、博通（Broadcom）和美满电子（Marvell Technology）等强大竞争者。

为了转型成功，高通也给自己设下更大的目标。该集团高管们前阵子就指出，希望到2029财年把非手机业务收入提高至400亿美元。高管们也预计，非手机业务增长速度将从2026财年的约24%，加快至2027财年的超过60%。

目前市场没有因为这项与华为的协议而感到兴奋。高通股价在隔夜闭市报180.79美元，下跌2.2%，而分析师给出的平均目标价约194美元，也只比现价高约7%。