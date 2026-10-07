台湾加权指数（Taiex）2026年以来上涨72%，跑赢韩国综合股价指数（KOSPI）约七个百分点，在彭博社追踪的90多项股市指数中表现最佳。

彭博社指出，台湾与AI供应链的联系更深，投资者可涉足晶片设计、制造、封装、网络设备和服务器等多个环节。随着AI支出扩大，台湾因此有更多受惠渠道。

台湾加权指数第三季跑赢韩国综合股价指数约23个百分点，创世纪之交以来最大的季度差距。彭博社星期三（10月7日）报道，分析师上调台湾企业盈利预测的幅度，也自2025年3月以来首次超过韩国企业。

英卓投资管理亚洲股票投资组合经理佩尔沙德（Vikas Pershad）说，关键不只是AI敞口大小，也在于盈利来源。他认为，台湾的投资机会更广、更深，企业盈利较多来自出货量增长，盈利预测上调也更广、更持久；韩国企业近期盈利则较多来自价格上涨。

美国银行（Bank of America）9月进行的基金经理调查显示，40%的受访基金经理把台湾列为超配对象，韩国为25%。调查也问及下一个人工智能投资周期哪个市场最受惠，35%的受访者选择台湾，韩国只有5%。

存储晶片价格后续走势 市场看法不一

韩国股市的领先表现高度集中在三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix），市场也开始质疑存储晶片涨价周期还能维持多久。

韩国综合股价指数2026年以来上涨约65%。彭博社报道，三星电子和SK海力士股价在连续六个季度上涨后，于7月至9月下跌19%至33%。在这六个季度里，存储晶片价格上扬，带动两家公司业绩增长，也促使分析师快速上调盈利预测。

法国兴业银行（Societe Generale）策略师团队预计，随着中国大陆竞争加剧，存储晶片价格涨幅将在未来几个季度放慢，并在2028年恢复正常。

不过，花旗集团（Citigroup）全球科技与通信研究联席主管兼董事总经理李彼得（译音，Peter Lee）则建议投资者开始买入三星电子和SK海力士，认为市场低估2027年高带宽内存（HBM）的需求。