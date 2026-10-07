布伦宁克迈耶尔家族旗下控股公司Cofra的董事会主席一职，将由家族第六代成员弗洛里安·布伦宁克迈耶尔（Florian Brenninkmeyer）于2027年4月接任。彭博社称，这个家族是欧洲最富有的商业家族之一。

现年40岁的弗洛里安目前担任Cofra首席财务官。现任董事会主席是第五代成员马泰因·布伦宁克迈耶尔（Martijn Brenninkmeijer），他自2018年起担任这一职务。

Cofra Holding AG总部设在瑞士，是布伦宁克迈耶尔家族的控股公司。

布伦宁克迈耶尔家族源自德国，1841年在荷兰创办服装零售商C&A，家族企业至今传承六代。Cofra由C&A创办人的后人全资拥有，C&A则是Cofra旗下的零售业务之一。

Cofra说，弗洛里安将于2026年年底卸任首席财务官，继任人选尚未公布。

彭博社曾报道，布伦宁克迈耶尔家族长期低调，较少公开财务资料，企业架构也不透明。

Cofra旗下业务包括零售、房地产、资产管理、私募股权投资和清洁能源。公司官网显示，Cofra截至2026年10月管理的资产总额超过400亿欧元（约575亿新元），包括家族资金和外部客户资金。

彭博社报道，这项人事安排显示，家族企业正逐步由新一代成员接掌。Cofra近年也从主要管理家族财富，转向发展向外部客户开放的投资管理业务。