星期三（10月7日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期三（10月7日）走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低21.70点或0.28%，报7797.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌了210.20点或0.67%，报31014.30点；重量级的道琼斯指数期货也退低256.10点，报51265.10点。

随着原油价格趋向稳定，以及美国国债收益率回落，美国股市在隔夜（星期二）也相应收高。这缓解了近几个星期一直困扰投资者的担忧，使市场能够将注意力转向即将到来的第三季度财报季。这次股市走高，也推动标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜创下历史收盘新高；道琼斯指数则距离8月5日创下的历史收盘高点大约5%。

美国商务部的报告显示，由于进口额升至历史新高，美国贸易逆差扩大了13.7%。从月度和年度数据来看，进口额分别增长了4.3%和28.4%，反映出美国国内需求强劲。在战争导致供应受限的背景下，这种强劲需求可能会加剧通胀压力。

尽管如此，根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储在本月货币政策会议上连续第二次加息的概率已降至19.4%，而一个星期前这个概率是50.9%。

标准与普尔500指数隔夜上升44.98点，闭市报7818.93点。道琼斯指数升高253.38点，闭市报51521.28点。纳斯达克100指数也起了0.48%或148.24点，以31224.69点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是165亿股，比过去20天的175亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

据《金融时报》隔夜援引知情人士消息报道，SpaceX计划筹资400亿美元，用来购买英伟达（Nvidia）的AI晶片。这项融资计划将由资产管理公司阿波罗全球管理（Apollo Global Management）负责。SpaceX股价在今晚盘前下跌了2.29%，截稿时报167.99美元。

特斯拉与SpaceX首席执行官马斯克在上星期六（3日）在X平台上表明，台积电（TSM）正与他的霸级晶片制造厂Terafab就潜在合作进行商讨。当时市场开始议论着，原本英特尔与特斯拉的Terafab合作，到底会有什么变化。英特尔首席执行官陈立武在隔夜在东京就向媒体表明，英特尔将继续参与Terafab项目。这也让英特尔股价在今晚盘前小幅上升0.26%，截稿时报112.79美元。

美国晶片公司超威半导体（AMD）的股价在隔夜上涨约4%，再创历史新高。花旗集团（Citi）分析团队将超威半导体的股票目标价从原本的575美元大幅提高至800美元，并维持“买入”评级。团队认为，随着Meta Platforms的Muse及OpenAI的Dots等AI代理越来越普及，市场对CPU的需求可能迎来新一轮增长。花旗分析团队预计，全球CPU市场规模到2030年可能从2025年的约250亿美元扩大至3000亿美元。不过，超威半导体股价在今晚盘前面对套利压力，回吐1.88%，截稿时报637.23美元。

宝洁（Procter & Gamble）的股票刚刚获的Evercore ISI分析师奥滕斯坦（Robert Ottenstein）看好，并将它的股票评级从“持守”上调至“买入”，目标价也从原本的161美元提高至166美元。换言之，从目前最新收市价还有14%上涨空间。奥滕斯坦预计，宝洁第一财季有机销售会增长约3%，比市场预测的约2%高。他也认为，宝洁销售表现最坏的阶段已经过去了。宝洁股价在今晚盘前上升0.35%，截稿时报148.94美元。

星期三下文我们来看看美满科技（Marvell Technology）在隔夜举行的投资者日（Investor Day）上的宣布。今晚盘前该股下跌2.05%，截稿时报281.13美元。

盘前活跃股按序：英特尔、BitMine Immersion Technologies、SpaceX、英伟达和美满科技。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

美满科技总裁兼首席运营官库普曼斯说，集团是花了很长时间才走上如今的道路，并强调它过去一直都有“兑现承诺”的良好记录。（路透社）

美满科技（Marvell Technology）

（纳斯达克证券特斯拉交易所代码：MRVL）

美国晶片公司美满科技在隔夜举行的“投资者日”上，大幅调高集团的长期营业额目标，而且还预计到了2031财年，集团营业额将达到700亿至900亿美元，中位数是800亿美元，比华尔街分析师目前预计的468亿5000万美元要高出许多。

这个消息刺激了美满科技的股价在隔夜上涨将近6%，让它在今年以来累计的涨幅超过三倍。竞争对手博通（Broadcom）的股价也受到带动，在隔夜也一度上涨约4%左右。

美满科技在隔夜还预计，该集团2028财年营业额将达到约200亿美元，比之前预期的高，也超过华尔街的约182亿美元预测。集团高管们同时把2029财年的定制晶片营业额目标，从之前的100亿美元提高到120亿美元。

也正是这些数字，让过去在投资者眼中并不算特别熟悉的美满科技，现在逐渐成为AI数据中心背后的重要企业之一。

随着人工智能模型越来越庞大，Alphabet、亚马逊（Amazon）等大型科技公司都希望减少对单一晶片供应商的依赖，纷纷投入资源自己设计AI处理器。美满科技提供的正是这类定制晶片（custom silicon）及相关数据中心的技术。

在今年8月间，美满科技曾披露与Alphabet旗下的谷歌达成合作。这项合作涉及的潜在销售额可以在2033财年达到最高120亿美元。该集团同月也把全年营业额预测从原本的165亿美元提高到约180亿美元。

除了定制AI晶片之外，美满科技也看好连接数据中心内庞大计算资源的高速互联（interconnect）及光通信技术。根据该集团在隔夜“投资者日”提出的长期目标，这两大业务将成为它未来增长的重要支柱，其中定制晶片业务预计到2031年可为集团贡献约300亿美元的营业额，互联业务则有望贡献约375亿美元。

美满科技总裁兼首席运营官库普曼斯（Chris Koopmans）隔夜对媒体说，集团是花了很长时间才走上如今的道路，并强调它过去一直都有“兑现承诺”的良好记录。

不少分析师认为，库普曼斯的这句话很关键。因为美满科技如今面对的最大问题，已经不是市场有没有AI需求，而是公司能不能把投资者眼中的巨大机会，真正转换成未来几年的收入和盈利。

美满科技隔夜也透露，2031财年的调整后每股盈利将超过30美元，比2026财年的2.84美元高出超过十几倍；长期毛利率则相信能够达到56%至59%。