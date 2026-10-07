汇丰控股（HSBC Holdings）计划大幅裁减英国财富管理业务的员工，这是该公司借助人工智能（AI）提高服务富裕客户效率的更广泛举措的一部分。

根据英国 《金融时报》援引知情人士称，汇丰计划裁减英国财富管理部门约一半的管理和专业职位，同时将理财顾问人数减少近70%。一名知情人士说，汇丰正就拟议的重组进行协商。受裁员影响的员工预计将在本月底之前离职。

汇丰发言人向《金融时报》说：“汇丰英国是一家历史悠久、领先的英国财富管理机构和高端银行服务提供商。我们不断发展，提供更多数码化产品和服务，以支持我们一流的财富管理服务，并满足客户不断变化的需求。”

这轮拟议中的裁员，是汇丰集团行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）自2024年9月上任以来推动的更广泛降本和精简业务举措的一部分。艾桥智一直公开支持利用AI提高生产力。8月接受彭博电视采访时，他说，如果汇丰员工能够通过使用AI工具提高生产力，他会“非常高兴”。

艾桥智还说，他本人会跟踪与AI相关的支出，包括词元使用成本和软件许可费用。

随着AI应用日益普及，银行业员工对于就业前景的担忧也在升温。今年5月，渣打集团（Standard Chartered）行政总裁温拓思（Bill Winters）警告说，AI将导致数以千计的岗位消失。渣打当时公布计划，通过扩大自动化和AI增效，到2030年裁减逾15%的支持岗位。