美国晶片制造商超威半导体（AMD）总裁苏姿丰 （Lisa Su）在韩国之行中透露，AMD非常依赖韩国供应链，SK海力士和三星电子对AMD“实现数据中心领域宏伟目标至关重要”。

路透社星期三（10月7日）报道，苏姿丰在访问韩国期间，与SK海力士（SK Hynix）的高管见了面，稍后也会与三星电子（Samsung Electronics）继续探索在存储和代工业务方面的合作机会。

有鉴于存储晶片短缺，苏姿丰说，AMD正与客户合作最大化它们的内存占用，以便AMD能够满足未来更多的计算需求。

她说：“我认为我们非常依赖韩国的供应链，三星和SK海力士对于我们实现数据中心领域的宏伟目标至关重要。”

她也指出，整体数据中心的需求保持强劲，AMD各个产品线都显示出强劲需求信号。因此她鼓励存储供应商“尽可能加快生产速度”。

今年3月，AMD与三星电子签署了谅解备忘录，扩大双方在供给人工智能基础设施存储晶片方面的策略性合作。当时，AMD也表明会商讨晶圆代工厂的合作，三星可以为下一代AMD产品提供晶片代工服务。