微软将揭示一台由英伟达晶片驱动的手提电脑，以期将微软视窗转换成一个让人工智能代理工作的平台。

一款预计使用英伟达6月推出的RTX Spark超级晶片打造而成的人工智能（AI）手提电脑Surface Laptop Ultra，会在美国时间星期三（10月7日）在微软于美国旧金山举办的活动中亮相。

微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）和英伟达首席执行官黄仁勋会共同介绍这部新产品。

路透社星期三引述分析师的话说，微软旨在将微软视窗打造成一个人工智能代理平台，使AI代理能够在无需访问云端之下，处理编写代码之类的任务。

对于微软来说，此举代表着它押注在Azure云计算数据中心进行的部分工作，可以转移到企业和家庭中的高性能视窗机器上。

至于英伟达，能够打入视窗个人电脑市场，或许能帮助公司进军长期竞争对手英特尔（Intel）和超威半导体（AMD）主导的最后一个主要市场。

微软和英伟达面临的关键挑战之一是证明能够独立解决复杂问题的长期运行人工智能代理系统，可以安全地运行在个人电脑上。

分析师则认为，最大问题是新产品的价格。由于存储晶片短缺，台式与手提电脑的价格已被推高。

过去几星期，英伟达的AI台式电脑价格便调高75%至6950美元（约8900新元）。