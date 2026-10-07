市场情绪疲弱引发强制平仓潮，星期三（10月7日）加密货币价格普遍下跌。

据彭博社星期三的报道，市值最大的加密货币比特币一度下滑2.5%至8万3470美元；以太币则跌4.9%至2567美元；瑞波币（XRP）和Solana也分别下滑4.2%以及3.4%。

据CoinGlass的资料，过去24小时内有6亿零900万美元的加密货币头寸遭到清算。

LVRG研究首席分析师库斯（Dan Khus）说：“这轮下跌，是一次杠杆出清（leverage flush），而非遇上下行趋势。此前市场押注价格上涨的仓位过于集中，因此现在被迫平仓。其中大部分被清算的是多头仓位。”

数码资产对冲基金Apollo Crypto投资组合经理普拉蒂克（Pratik Kala）指出，在缺乏新的催化剂之际，本周余下时间加密货币价格会较为波动。

他补充说，若比特币跌破8万3000美元，新的支撑水平在7万8000美元。

加密货币的跌势，反映出市场整体风险偏好的降温。随着伊朗再次袭击霍尔木兹海峡，市场对海峡航运活动恢复至正常水平的希望锐减，布伦特原油价格也应声突破每桶100美元。