三星电子（Samsung Electronics）第三季营业利润同比近九倍，达到创纪录的107.4万亿韩元（约1030亿新元），但仍略低于市场预期，显示人工智能（AI）基础设施热潮虽然推动存储晶片需求大增，市场对业绩的预期也已大幅提高。

三星星期四（10月8日）公布初步业绩，第三季营收达195万亿韩元，同样低于分析师平均预期。三星股价星期四早盘在首尔大致持平。

随着科技公司争相采购用于AI服务的存储晶片，高频宽存储器（HBM）需求尤其强劲。高频宽存储器是与英伟达（Nvidia）等AI加速器搭配使用的关键晶片，闪存及低功耗晶片的需求也在增加。

三星半导体业务过去几年曾因需求低迷而陷入亏损，如今则受AI基础设施建设带动，大量先进动态随机存取存储器（DRAM）被市场吸收。三星也逐渐缩小与SK海力士（SK Hynix）在高频宽存储器市场的差距。

韩国半导体出口9月同比增长超过两倍，也反映存储晶片市场的强劲走势。

市场目前平均预计，三星晶片业务第三季营业利润将达到110万亿韩元，电子业务则可能录得亏损。三星将在10月29日公布完整财报。

券商CLSA北亚半导体研究主管拉纳（Sanjeev Rana）说：“我们仍看好存储器周期和三星电子。”他指出，需求仍超过供应，HBM价格预计将在2027年大幅上涨。

Counterpoint Research也把第三季DRAM价格的季度涨幅预测，从原先的5%至10%上调至10%至20%，理由是客户提前下单。