人工智能（AI）与金融领域深度挂钩之际，高盛亚太区（日本除外）总裁施南德（Kevin Sneader）认为，新员工无需等待多年就可成为“管理人员”，因入职之初就会开始管理AI代理。这现象也引发了现有中层管理人员何去何从的问题。

施南德星期四（10月8日）在米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）上说：“如今，我们的年轻员工刚入职，就已经在管理AI代理，他们必须充分利用这支虚拟大军（Virtual army）。”

他补充，随着上述现象来临，如何安排中层管理人员的工作，会是金融乃至其他领域共同面对的“世代挑战”。

施南德的言论反映出，AI可能会颠覆传统银行业的职业发展路径。

私募股权公司Clayton, Dubilier & Rice运营合伙人桑德拉彼得森（Sandra Peterson）直言，传统的职业晋升路径，可能会不复存在。

“过去，专业服务公司是金字塔式的。你加入公司后，一步一步往上走，若能坚持下来，就会晋升到下一级，随后再往上爬。”

她续说，随着AI承担大量繁琐的基础工作，目前尚不清楚企业是否还需要那么多入门级职位。