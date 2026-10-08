星期四（10月8日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期四（10月8日）走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌42.70点或0.55%，报7759.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低249.80点或0.80%，报30910.30点；重量级的道琼斯指数期货也跌了487.60点，报50691.60点。

美国长期国债收益率再次走高，且还在隔夜（星期三）触及24年来的高点，重新引发了市场对通胀及债务攀升的担忧，导致华尔街股市在隔夜也跟着收低。再加上布伦特原油价格收于每桶100美元以上，美国三大股指全都小幅下跌；标准与普尔500指数和道琼斯指数结束了连续四天的上涨走势，纳斯达克指数则迎来六个交易日以来的首次下跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌17.16点，闭市报7801.77点。道琼斯指数则跌了341.41点，闭市报51179.87点。纳斯达克100指数也退低0.21%或64.61点，以31160.08点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是162亿1000万股，比过去20天的175亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

马斯克隔夜确认，英特尔（Intel）仍会参与Terafab项目，这让英特尔摆脱被台积电取代的疑云。马斯克的澄清，让英特尔股价隔夜的走势明显比前两日稳定。马斯克说，在特斯拉（Tesla）和SpaceX计划自行建设和营运的Terafab人工智能（AI）晶片厂，台积电最多只可能租用部分厂房。之前市场担心，台积电成为Terafab的主要合作伙伴，导致英特尔股价在星期一（5日）和星期二（6日）总共下跌了5.7%。Terafab对英特尔尤其重要，因为英特尔是目前唯一被点名的制造合作伙伴，而这项大型AI晶片项目预料能为它的代工业务带来许多订单。尽管疑虑消退，在大盘走低的情况下，英特尔股价在星期四晚盘前也跟着退低3.03%，截稿时报109.69美元。

虽然在Terafab的参与有限，全球最大的晶片代工制造商台积电（TSMC）在星期四刚刚公布的业绩却相当出色。在AI应用需求激增的推动下，该集团的第三季度营业额创下1.49万亿新台币（约467亿1000万美元）的历史新高，不仅超越市场预期，也比去年同期增长了50%。但是台积电在美国挂牌的股票在星期四晚盘前无法抵挡大盘走低的趋势，也下跌了1.51%，截稿时报465.00美元。

美光科技（Micron Technology）股价在隔夜上涨约4%。D.A. Davidson分析师卢里亚（Gil Luria）把该股的目标价从2100美元大幅提高至3000美元，创下华尔街最高目标价。卢里亚认为，投资者仍低估AI对内存晶片的长期需求，预计内存需求将持续超过供应，而且至少延续至2027至2028年。其他分析师也普遍看好美光科技。在10月1日公布业绩后，TD Cowen分析团队给该股1600美元目标价、RBC给出1500美元、Needham则给了1650美元目标价。美光科技股价在星期四晚盘前则因套利而下跌1.84%，截稿时报1068.00美元。

星期四下文我们来看看美国老字号牛仔服饰品牌李维斯的最新业绩。星期四晚盘前李维斯的股价退低1.09%，截稿时报19.30美元。

盘前活跃股按序：英特尔、Applied Digital Corp、英伟达（Nvidia）、IREN Ltd和 Strategy Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Jefferies和Stifel的分析团队分别给了李维斯股票25美元和27美元的目标价。但是这两个团队在业绩发布前都已下调目标价，说明分析师虽然仍看好李维斯长期转型，却也开始更加谨慎地看待短期消费者对李维斯产品的反应。（法新社）

李维斯（Levi Strauss & Co）

（纽约证券交易所代码：LEVI）

美国老字号牛仔服饰品牌李维斯在隔夜公布的最新业绩。根据这家美国牛仔裤巨头截至今年8月30日的第三财季业绩报告，该集团的营业额同比增长4%至16亿1000万美元，比华尔街分析师预测的16亿2000万美元略低，集团净利是1亿6900万美元，比去年同期的1亿2200万美元高。调整后的每股盈利达到0.48美元，同比增长41%，远远超过市场预期的0.36美元。

从表面看，这是一次漂亮的盈利成绩单。但是如果把0.48美元的每股盈利拆开来看，这数字是有原因的。

李维斯在第三财季其实还获得约8400万美元关税退款。这项退款为每股盈利带来0.16美元的提振。该集团把其中0.05美元重新投入业务，因此对盈利的净贡献是0.11美元。换句话说，如果扣除这项关税退款的净影响，调整后的每股盈利大约是0.37美元，只比去年同期的0.34美元高一点，也大致符合市场预期。

但是许多分析师认为，真正值得投资者关注的，应该是消费者到底还在不在买李维斯的产品。

业绩报告显示，李维斯第三季度的整体营业额增长4%，比上个季度的约8%的增长速度缓慢。美国和欧洲的直销业务（Direct-to-Consumer，简称DTC）分别下跌1%和2%，成为这季最“碍眼”的数字。

首席执行官加斯（Michelle Gass）在业绩发布会上就直言，业务问题主要出现在女装下装业务上。她说，李维斯原本押注在今年“返校季”，消费者会继续追捧宽松牛仔裤（baggy jeans），但是没想到美国消费者的喜好却迅速转向低腰牛仔裤。

加斯说，集团已经迅速调整策略，把产品重点即刻转移到低腰牛仔裤。她认为，好消息是团队已经很快作出反应，并重新集中资源支持消费者正在购买的款式。

在过去几年，李维斯一直试图证明自己已经不再只是一家卖牛仔裤的公司，而是一家更完整的生活方式品牌。它的第三财季国际和批发业务确实表现强劲；非牛仔类别，包括：上衣、裙装和连衣裙，也贡献了约一半的增长，而且该集团还继续看好即将到来的假日购物季。

加斯说，虽然第三财季直销业务比集团内部预期低，但是集团已经看到近期直销趋势加快，预计第四财季DTC业务可以恢复中个位数增长。集团尤其对美国市场进入假日季后的表现感到鼓舞。因此，李维斯没有因为第三财季营业额略微逊色而降低全年展望，反而上调全年盈利预测。

李维斯高管们现在预计，2026全年调整后每股盈利会是在1.54美元至1.56美元之间，比之前预测的1.46美元至1.52美元高；有机营业额增长预期则收窄到约6%，也就是原先预测的5.5%至6%区间的高端。全年调整后息税前盈利率估计会是12.1%，比去年提高70个基点。

李维斯在隔夜也同时宣布，将启动一项1亿美元加速股票回购计划，显示管理层对未来现金流和盈利能力仍有信心。

华尔街分析师一般的看法依然乐观。目前在Investing.com的15名分析师对李维斯股价设下的12个月目标价是27.53美元，比隔夜的19.51美元高出超过40%；其中瑞银（UBS）给出的目标价还高达34美元；Jefferies和Stifel则分别给25美元和27美元目标价。