美元星期四（10月8日）升至18个月来的最高水平，此前美国联邦储备局警告，通胀是市场前景面临的最大风险；与此同时，油价上涨和欧元区债券收益率上升令欧元承压。

据路透社报道，近几周来，全球债券抛售潮一直是汇市的主导因素。星期四油价跳涨，债券收益率再度走高。

德国国债与法国、意大利等债务负担较重的欧元区国家国债之间的收益率差距扩大，推动欧元跌至2025年5月以来的最低水平。由于市场担忧法国财政状况恶化，加上2027年总统选举临近，法国国债尤其面临抛售压力。

星期四欧元下跌0.2%，报1.1174美元，接近17个月低点；作为市场衡量法国风险溢价指标的德国与法国10年期国债收益率利差扩大五个基点。衡量美元兑包括欧元在内六种货币汇率的美元指数上涨0.2%，报102.40，此前星期三（7日）上涨0.4%。

美联储决策者在美国央行9月15日至16日的会议上一致投票决定加息0.25个百分点。星期三公布的会议纪要显示，政策可能需要进一步收紧。

会议纪要几乎未改变市场对于美联储将在10月底会议上按兵不动的预期。

伦敦证券交易所集团的数据显示，联邦基金利率期货反映，美国央行在10月28日结束的下一次会议上，维持利率不变的隐含概率为80%，而12月加息已被市场完全消化。

美元兑日元上涨0.1%，报158.27。

此前星期四公布的数据显示，日本8月经常账户盈余为4.062万亿日元（约323亿新元），高于经济学家预期中值的3.19万亿日元盈余，美元一度短暂下跌，如今已扭转跌势。

澳元下跌0.3%，报0.6943美元；新西兰元下跌0.2%，报0.5588美元。