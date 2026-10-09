消息人士透露，人工智能公司OpenAI告诉投资者，公司9月的年化营收接近500亿美元（640亿新元），低于此前暗示的近700亿美元。

路透社引述知情人士报道，差异主要源于OpenAI试图与竞争对手Anthropic的营收数据进行直接比较。

OpenAI尚未回应路透社的置评请求。《金融时报》率先报道最新营收数据。

与Anthropic不同，OpenAI的营收计算不包括通过云端合作伙伴亚马逊网络服务（AWS）和谷歌云（Google Cloud）等渠道产生的销售额。路透社分析显示，Anthropic会将通过云端合作伙伴取得的每1美元收入中约16%支付给合作伙伴，而这类收入去年占Anthropic总营收的一半。

OpenAI和Anthropic都在筹备上市，届时华尔街投资者将能更清楚地了解两家公司的财务状况，包括人工智能应用需求激增所带来的高速营收增长能否持续。

OpenAI今年初的年化营收为200亿美元，高于2024年的60亿美元。不过，公司第二季营收首次被Anthropic超越，分别为67亿美元和115亿美元。

消息人士此前告诉路透社，Anthropic的年化营收7月已突破650亿美元，预计年底将达到1000亿美元。

年化营收是将某一时期的营收推算为全年规模的指标，通常以单月营收乘以12计算。分析师认为，这项指标有时会误导投资者，但仍广受高速增长的硅谷初创公司采用。