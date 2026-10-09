获得英伟达（Nvidia）投资的澳大利亚数据中心公司Firmus Grid宣布，撤回在澳洲证券交易所（ASX）上市的申请，并考虑其他融资方案。市场对人工智能（AI）企业估值过高的担忧升温，令这项原本计划募资高达55亿澳元（约49亿新元）的首次公开售股（IPO）计划告吹。

彭博社报道，这项上市计划原本可能成为澳洲历来规模最大的IPO之一。Firmus几天前还表示，市场需求良好，原定以300亿美元的估值上市，远高于不到三个月前的105亿美元。

Firmus星期五（10月9日）在声明中说，考虑到近期市场波动及整体市况，公司董事会认为，目前的发行条件无法恰当地反映公司的业务实力和长期增长前景。

这项IPO本周开始接受机构投资者认购后不久便出现阻力，反映投资者对交易的看法两极。一些投资者认为，Firmus有望受惠于AI热潮；另一些则担忧估值过高，以及现有股东可能在公司上市后不久便大量抛售股票。

随着全球借贷成本上升，AI技术的长期回报仍存在不确定，投资者对相关融资条件也变得更加谨慎。

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Firmus计划建设采用英伟达硬件的人工智能数据中心，并将其称为“AI工厂”。根据彭博社看到的投资者文件，公司目前的数据中心项目储备规模达912兆瓦，但已建成的仅46兆瓦。

公司原本计划通过上市筹集最多55亿澳元，包括超额配股权，以支持扩张计划。如今，公司正考虑进行私人融资，并与现有投资者及其他潜在投资者洽谈。

Firmus的业务模式需要不断注入新资金。公司2026财政年的营收为5100万美元，投资者因此对其估值在短时间内大幅攀升提出质疑。

Firmus于2019年在澳洲以比特币挖矿业务起家，随后受惠于亚洲对AI基础设施需求激增，在澳洲和新加坡布局数据中心项目。

原定上市所得款项将用于购买图形处理器，以支持公司在印度尼西亚巴淡岛的首个数据中心项目。该项目由Firmus与DayOne合作开发，是双方与英伟达展开的8年合作计划的一部分。

总部设在新加坡的DayOne已申请在美国上市，据知情人士透露，公司计划募资最多50亿美元。

Firmus此前已与包括英伟达和黑石（Blackstone）在内的投资者达成总额20亿美元的投资承诺，并在今年4月完成由Coatue Management领投、规模达5亿零500万美元的融资。