据《金融时报》星期五（10月9日）援引知情人士消息报道，软银集团（SoftBank Group）首席执行官孙正义（Masayoshi Son）正寻求从海湾投资者处筹集高达1000亿美元（约1280亿新元）的资金，用于进行新一轮人工智能投资。

根据路透社，《金融时报》报道称，孙正义最近几周已与在阿联酋等地的多名高管就潜在的集资事宜进行磋商。

路透社未能立即核实这个报道。软银方面未对此置评。

路透社指出，这正值孙正义在加大对人工智能领域的投资力度。上周，软银宣布已完成对OpenAI的300亿美元投资，这是它对这家ChatGPT开发商上一轮融资承诺的一部分。

此外，软银上个月还发行了全球规模最大的高收益企业债券，筹集了111亿美元，用于进行它对OpenAI的巨额投资押注。

根据《金融时报》，这家日本投资集团将利用最新集资所得设立一个基金，用于收购公司并利用人工智能和其他先进技术改善这些公司的运营。