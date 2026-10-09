星期五（10月9日）重点：

盘前交易重点：

日经亚洲报道，苹果要求部分供应商削减新推出的iPhone 18 Pro和Pro Max零件产量，10月份零件订单较原计划减少至少15%。报道指出，内存晶片成本上升及手机涨价影响需求。苹果股价盘前下跌近2%。

达美航空（Delta Air Lines，DAL）盘前公布第三季业绩。由于燃油成本攀升拖累盈利，集团把全年调整后每股盈利预测从6.50至7.50美元，下调至5.10至5.60美元。第三季调整后每股盈利为1.72美元，低于LSEG统计的分析师预期1.76美元。燃油开支同比增加62%，至41亿美元。

美国医保计划星级评级出炉后，医疗保险公司Humana与Alignment Healthcare盘前走势明显分化。《巴伦周刊》报道，Humana一项关键Medicare Advantage合约获得四星评级，股价盘前上涨约14%。Alignment Healthcare的主要加州合约则降至3.5星，股价盘前下跌约24%。医保计划的星级评级，决定保险公司能否获得政府额外付款，因此会影响未来收入。

SpaceX收购低频频谱的消息继续影响盘前交易。SpaceX盘前上涨3.7%，AT&T、T-Mobile US和Verizon等传统电信股大跌5%以上。竞争忧虑也扩散至欧洲，德国电信（Deutsche Telekom）股价下跌约8%，Vodafone跌4.5%，欧洲电信股指数跌3.3%。下文将聚焦SpaceX扩大星链手机通信业务的计划。

盘点活跃度排序：Veea、WISeSat.Space、Biddance AI Systems、诺基亚和SpaceX。截稿时，五只股票股价全部上升。

SpaceX（纳斯达克代码：SPCX）

SpaceX进一步向美国手机通信市场进军。集团星期四（8日）宣布，与数码基础设施投资公司Grain Management达成协议，收购后者覆盖全美的800兆赫频谱组合，为旗下Starlink Mobile扩大手机服务铺路。

双方没有公布交易金额。《华尔街日报》引述知情人士报道，SpaceX将支付约80亿美元现金。交易仍须取得美国联邦通信委员会（FCC）批准，并满足其他交易条件。

消息公布后，SpaceX股价在盘后上涨，截稿时约涨4%。美国传统电信商股价则明显受压，Verizon下跌约7%，AT&T跌6.3%，T-Mobile US跌7.6%。

SpaceX这次收购涉及800兆赫频段中最多14兆赫的配对频谱。集团在公告中说，现有的全球2吉赫中频频谱将提供较高的通信容量，新取得的低频频谱则加强覆盖，让信号更容易穿透墙壁等障碍，为建筑物内的手机提供服务。多数现有手机已经支持这一频段。

这意味着，星链的手机业务计划进一步从偏远地区的补充连接，拓展至更广泛的日常通信市场。

SpaceX表明，取得最终监管批准后，将结合卫星和地面网络，争取为室内、室外及传统手机信号盲区的用户提供连接。马斯克在社交平台X上形容，这项低频频谱是SpaceX实现全美完整手机覆盖所需的“最后一块关键拼图”。

集团此前已通过与T-Mobile合作，为手机用户提供卫星连接，并达成向EchoStar购买频谱的价值196亿美元的交易。此次收购则进一步增强SpaceX直接面向消费者提供手机服务的能力。

卫星部署方面，行业媒体Via Satellite报道，FCC本周批准SpaceX部署1万5000颗直接连接终端设备的卫星。这套Starlink Mobile系统与现有的星链宽带卫星系统分开。

SpaceX总裁兼首席运营官肖特韦尔（Gwynne Shotwell）此前向投资者透露，集团计划明年开始发射第二代Starlink Mobile卫星，并在明年底前提供服务。

不过，拥有频谱距离建成有竞争力的通信网络仍有一段距离。路透社引述Verizon发言人Rich Young指出，即使拥有大量频谱，如果没有能够使用这些频谱的网络，也无法发挥作用。William Blair分析师则预期，SpaceX可能把星链宽带与手机服务组合销售，吸引消费者。

与电信商股价下跌形成对照，美国电塔（American Tower）、冠城国际（Crown Castle）和SBA Communications等电塔业股票在盘后上涨。

伯恩斯坦（Bernstein）分析师认为，收购频谱让SpaceX建设地面网络的选项更具可行性，也可能降低相关成本。分析师同时强调，购买频谱并不等于集团已经承诺建设更多电塔，不过，若SpaceX扩大地面网络，便可能成为电塔公司的新租户。