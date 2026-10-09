派拉蒙影业（Paramount Pictures）正与知名制片人博纳文图拉（Lorenzo di Bonaventura）合作，开发一部以波兰电子游戏公司CD Projekt RED旗下热门游戏《赛博朋克2077》（Cyberpunk 2077）宇宙为背景的真人电影。

这一消息推动该游戏开发商的股价在星期五（10月9日）早盘交易中上涨了3%。

根据路透社报道，CD Projekt RED联合首席执行官诺瓦科夫斯基（Michal Nowakowski）在社交媒体平台X上发贴文说：“我们非常高兴能与派拉蒙成为未来的合作伙伴，他们在《赛博朋克》IP的创作野心上与我们高度契合。

“我们期待在适当的时候分享更多细节。”

截至7月3日，《赛博朋克2077》游戏已售出4000万份，它的大型资料片（DLC）《往日之影》（Phantom Liberty）售出1500万份。

另外，CD Projekt RED共有184名开发人员正研发的《赛博朋克2077》续作，目前尚未公布具体发布日期。

奥合国际银行（Erste）分析师特科兹（Krzysztof Tkocz）表示，在《赛博朋克》系列下一部游戏新作问世之前，派拉蒙的加入应有助于维持该IP的公众关注度。