非洲移动支付服务商Airtel Money首次公开售股（IPO）虽获得数倍超额认购，上市首日表现仍显平淡，股价跌破发行价。

据路透社报道，Airtel Money星期五（10月9日）在伦敦挂牌，股价最初升至2英镑，随后回落至1.93英镑，略低于1.96英镑的发行价。

根据Dealogic的数据，这是自Fermi于2025年9月双重上市以来，伦敦规模最大的上市项目。Airtel Money此前寻求约70亿美元（约90亿新元）的估值，此次发行由现有股东出售的2亿7000万股，筹得约7亿零300万美元。

Airtel Money主要面向撒哈拉以南非洲市场，为肯尼亚、马拉维和坦桑尼亚等13个国家的用户提供手机转账、缴付账单及数码银行服务。

母公司Airtel Africa同日在伦敦的股价下跌6%。SpaceX收购美国频谱引发新的竞争忧虑，电信股普遍遭到抛售。

Airtel Africa由印度企业集团Bharti Enterprises控股，IPO前持有Airtel Money近78%的股权，上市后将继续是控股股东，并已表明将长期持股。

Airtel创办人、Bharti Enterprises创办人兼主席米塔尔（Sunil Bharti Mittal）在声明中说，此次上市是“对英国作为具有吸引力的全球投资目的地投下的信任票”。

投资平台AJ Bell市场主管科茨沃思（Dan Coatsworth）说，Airtel Money是该平台历来最受散户欢迎的伦敦IPO之一。

他说，Airtel Africa自2019年上市以来，市值增长262%至112亿英镑，为投资者带来丰厚回报。“许多人会希望此次IPO能复制这样的成功。”

过去十年，不少企业赴海外寻求更高估值，导致伦敦股市规模萎缩。英国已简化上市规则，以吸引更多企业挂牌。不过，在利率上升和地缘政治不确定性的背景下，欧洲和美国多家拟上市企业已推迟上市计划。