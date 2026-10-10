串流媒体巨头Netflix据报计划裁减约5%的员工，最快于下周实施。公司近期营收增长放缓，留住观众的能力也受到投资者关注。

新闻通讯机构Puck报道上述裁员计划。Netflix发言人拒绝置评。

彭博社报道，监管文件显示，Netflix截至去年底共有1万6000名全职员工，其中68%在美国。按这一人数估算，裁员可能涉及约800人。

自Netflix开始寻求收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）以来，股价已累计下跌约42%。由于Netflix过去鲜少进行大型收购，投资者将这项竞购视为公司自身业务疲软的信号。华纳兄弟本周已被刚更名的Skydance公司收购。

Netflix在最近一个统计期内的用户观看时长仅增长2%，获得的艾美奖数量也降至10年来最低水平。

过去几年，公司通过推出含广告的订阅套餐、打击账号共享和上调价格等措施增加收入，但近期营收增速已放缓。

Netflix联席首席执行官萨兰多斯（Ted Sarandos）上周在洛杉矶举行的彭博Screentime大会上承认，公司增长速度未达到他的期望。Netflix正增加直播活动、播客和电子游戏内容，也引入法国电视台TF1的节目。

公司将于10月20日公布业绩。