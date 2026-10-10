美国司法部正审查加密货币交易所币安（Binance）是否遵守2023年与美国政府达成的和解协议，同时调查它是否涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。

彭博社星期五（10月9日）报道，司法部刑事司负责人杜瓦（Tysen Duva）向彭博社证实，相关调查仍在进行，但拒绝透露细节，也未说明币安已违反协议。

牵头调查的纽约曼哈顿联邦检察官办公室上个月申请从币安没收6100万美元（约7804万新元），称这笔资金来自伊朗石油黑市销售，并通过币安洗钱。检察官正调查币安是否因未阻止平台上的某些交易而违反制裁规定。

币安及其员工目前均未被指控存在不当行为，调查也可能在未提出指控或提起诉讼的情况下结束。

币安在声明中说，公司正持续加强管控，并将配合执法部门。

根据2023年的和解协议，币安承认违反银行业法规，同意支付43亿美元罚款，并接受更严格的合规管控。公司也须向政府报告涉及违反反洗钱、银行交易及制裁法律的不当行为证据或指控。

彭博社报道，若被认定违反协议，币安可能再次受到刑事检控，并面临额外数十亿美元罚款。