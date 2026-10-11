去年6月正式登陆上海证券交易所科创板的影石创新（Arashi Vision），旗下品牌Insta360在全球360度相机市场具有一定影响力。

Insta360联合创办人里希特（Max Richter）日前在接受《联合早报》线上专访时却说，公司真正卖的从来不是相机。

他说：“我们的使命是帮助人们记录生活、分享生活。”