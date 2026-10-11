中企访谈室：人人都是导演 Insta360立足狮城放眼亚太
十年前，旅行留下的是照片；如今，人们更习惯用短视频记录生活，并分享到TikTok、Instagram、小红书、抖音和YouTube。短视频与创作者经济的兴起，不仅让人人都能成为自己人生的导演、内容创作者，也重新改变全球相机产业的竞争格局。来自中国深圳的影石创新（Arashi Vision）正是其中的代表。公司2015年以360度全景相机起家，旗下品牌Insta360如今已拓展至运动相机、AI云台、视频会议设备及智能影像产品，业务覆盖全球200多个国家和地区。如今，Insta360已成为消费者熟知的品牌，而影石创新则是其背后的公司名称。
里希特透露，在Insta360的亚太市场布局中，新加坡和马来西亚的重要性尤其突出。公司将两地视为一个紧密相连的重点市场组合，并把它们列入亚太区最重要的战略优先市场。 （Insta360提供）
去年6月正式登陆上海证券交易所科创板的影石创新（Arashi Vision），旗下品牌Insta360在全球360度相机市场具有一定影响力。
Insta360联合创办人里希特（Max Richter）日前在接受《联合早报》线上专访时却说，公司真正卖的从来不是相机。
他说：“我们的使命是帮助人们记录生活、分享生活。”