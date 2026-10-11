泰国证券交易所将从11月16日起实施修订后的交易规则，包括调整卖空及高频交易规定，以提升市场稳定性、流动性和投资者信心。

根据彭博社星期日（10月11日）报道，泰国证券交易所（SET）将允许股价介于5泰铢至50泰铢的股票采用更小的报价价位变动单位，以便缩小买卖价差，降低交易成本。

交易所也将把卖空范围限制在流动性较高的证券，包括SET100指数成份股、个股期货的标的证券、存托凭证及交易所交易基金（ETF）。

根据新规定，投资者卖空证券时，卖空价格必须等于或高于该证券的最新成交价。对于提交大量订单，但实际成交笔数相对较少的账户，交易所也将征收额外费用。

此外，为降低交易门槛，交易所将取消个别证券的动态价格限制机制。这项机制原本限制证券在特定时段内的价格波动幅度。交易所也将放宽高频交易者可买卖证券的限制，并取消订单最低停留时间要求，以提高订单管理效率。

另外，SET也将从11月16日起，延长与海外证券挂钩的衍生权证及ETF的早盘交易时间。交易将从上午8时开始，比现有时间提早两小时，收市时间则维持不变。

交易所说，上述新措施已获泰国证券交易委员会批准，并经过公众咨询程序。