中东冲突持续升温，也门胡塞武装加大对沙特阿拉伯的袭击力度，加上过去的周末有两艘油轮遇袭，国际油价再上涨。

路透社报道，截至星期一（10月12日）早上亚洲交易时段，布伦特原油上涨0.73%，报每桶105.48美元。美国西得克萨斯中质原油（WTI）上涨0.64%至每桶92.44美元。

胡塞武装声称对星期六（10日）在利雅得国际机场发生的袭击负责。这次袭击造成13人死亡，超过300人受伤。相隔一天，利雅得国际机场再次遭遇袭击，造成一人死亡，另有11人受伤。

美国总统特朗普早前指出，美国正考虑加入沙特对胡塞武装的打击行动。

与此同时，特朗普也宣布，乌克兰和俄罗斯已同意达成能源停火协议。他在上个星期五（9日）才宣布与俄罗斯达成柴油供应协议。

本月以来，有更多途经霍尔木兹海峡的油轮遇袭，可能阻碍中东原油出口在9月份出现的复苏势头。

英国海上贸易行动办公室（UKMTO）星期天（11日）通报，一艘油轮在阿曼苏哈尔锚地附近遭无人机袭击，另一艘油轮则在穿越霍尔木兹海峡时，遭不明飞行物击中并受损。

高盛将今年12月布伦特原油价格预测从早前的每桶85美元上调至90美元。分析师在报告中指出，尽管中东供应商持续调整供应有望压低油价，但如果冲突再度升级，仍可能带来显著的上行风险。

分析估计，目前油价包含的风险溢价超过20美元。

另一方面，二级飓风伊萨亚斯（Isaias）星期六清晨登陆美国墨西哥湾沿岸地区后，能源巨头壳牌（Shell）、雪佛龙（Chevron）和英国石油公司（BP）正重新部署人员，并恢复海上平台的生产。