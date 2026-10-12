星期一（10月12日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期一（10月12日）几乎持平。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升3.70点或0.05%，报7815.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低41.50点或0.13%，报30841.70点；重量级的道琼斯指数期货则起42.80点，报51698.00点。

华尔街股市在上星期五（9日）则是收高，美市三大股指全线上扬，而且整个星期的表现也比前个星期出色。市场投资者将目光转向本星期陆续宣布的第三季度财报业绩报告，包括率先发布的重量级银行股如：富国银行（Wells Fargo）、高盛（Goldman Sachs）、花旗集团（Citigroup）、摩根大通（JPMorgan Chase）、美国银行（Bank of America）和摩根士丹利（Morgan Stanley）。

美国9月份的消费者价格指数（CPI）数据将在星期三（14日）公布。市场分析师普遍认为，因为受到汽油价格上涨推动，整体通胀率将从3.4%升至约3.7%，而核心通胀率预计将维持在2.4%周围。这份报告是美联储10月27日至28日会议前的最后一份通胀数据，它将直接影响市场对美联储政策的预测与押注。

标准与普尔500指数在上星期五是上升46.18点，闭市报7811.54点。道琼斯指数起了423.31点，闭市报51654.95点。纳斯达克100指数也升高0.51%或157.34点，最后以30883.15点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是143亿7000万股，比过去20天的177亿6000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

对摩根大通而言，市场已经预期今年第三季盈利增长。真正决定股价对业绩的反应，可能不是摩根大通业绩是否超过预测，而是超预期的部分来自哪里，以及高管是否认为增长可以延续。（路透社）

摩根大通（JPMorgan Chase & Co）

（纽约证券交易所代码：JPM）

美国最大银行之一摩根大通即将在星期二美市开市之前，公布第三季业绩报告。尽管并购交易与金融市场活动仍为华尔街银行带来可观收入，但是美国国债收益率近期上升，市场也开始担心，银行业过去几个季度享有的交易热潮，能否继续支撑盈利增长。

投资者的目光因此不仅落在摩根大通这个季度赚了多少钱，也在关注首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）如何看待未来的贷款需求、融资成本和资本市场活动。

根据证券交易平台Zacks截至10月8日的分析师共识预测，市场认为，摩根大通第三季度的每股盈利会是5.94美元，同比增加17.2%；营业额预计为522亿1000万美元，同比增长12.5%。在过去30天里，分析师对每股盈利的预测上调了0.3%。

另一家数据平台MarketBeat给出的分析师平均预测则是每股盈利5.93美元、营业额512亿3000万美元。尽管不同平台采用的分析师营业额与盈利数字可能稍有不同，但大家基本上都认为，摩根大通的盈利将维持在较高水平上。

不少分析师也说，摩根大通在第三季业绩中一个值得关注的亮点，是投资银行与市场交易业务。摩根大通联席总裁佩特诺（Doug Petno），在今年9月15日在巴克莱全球金融服务会议上就曾透露，该集团在第三季的投资银行手续费及市场业务收入，预计能取得同比增长中至高双位数百分比。

这个预测反映出并购咨询、股票发行、债券承销及金融市场交易仍有增长动力。企业在利率、经济前景和融资环境变化之际，也需要银行提供资本市场服务及风险管理工具。

Zacks的分析师共识也显示，摩根大通第三季投资银行手续费收入预计有30亿4000万美元，比去年同期的26亿1000万美元高。不过，英国《金融时报》近期的报道曾指出，华尔街大型银行第三季度股票及固定收益交易收入，预计将从第二季度的纪录水平回落。市场波动、利率变化及商品价格走势，都可能影响交易部门的收入。

另外，Zacks平台也预计，摩根大通第三季度净利息收入应该有约268亿4000万美元，比去年同期的240亿7000万美元高。若这个预测落实，该行的净利息收入将继续是集团的重要收入来源。

不过，不少分析师仍认为，投资者还需要观察摩根大通的存款成本是否继续上升、信用卡及消费者贷款表现如何，以及信贷损失准备金是否出现变化。对于拥有庞大消费者银行、商业银行和投资银行业务的摩根大通而言，收入来源多元是一种优势，却也意味着不同业务可能受到不同，甚至是相反的经济因素影响。

路透社10月8日的报道指出，美国大型银行股近期受到美债收益率上升拖累，市场担心融资成本增加、贷款增长放缓，以及部分资本市场交易活动转弱。银行股近期表现疲弱，说明投资者并没有单凭盈利增长，就给予银行股更高的估值。

在这次财报中，投资者相信会特别关注三项指标。第一，投资银行手续费及交易收入能否达到高管之前提出的增长目标；第二，净利息收入是否符合预期，以及存款成本与贷款需求如何变化；第三，高管对第四季交易活动、潜在并购项目和信贷质量有什么最新看法。