美国隔夜晶片股下跌，拖累亚洲股市星期二（10月13日）早盘走低。其中，韩国股市跌幅超过3%。

据彭博社报道，MSCI亚太指数下跌0.3%。此前，美国费城半导体指数星期一下跌2.7%，纳斯达克100指数也下滑0.7%。

个股方面，韩国存储晶片制造商SK海力士（SK Hynix）早盘下跌近4%，主要因为中国竞争对手长鑫存储（CXMT）宣布，在能够储存更多数据的存储晶片设计方面取得进展。

美国晶片股也承压，闪迪（Sandisk）下跌6%，美光（Micron Technology）下挫3.9%。不过，脸书母公司Meta推出Muse Wonder人工智能模型后，股价逆势上涨超过3%。

分析师指出，投资者正重新评估人工智能（AI）领域的资本开支前景，以及借贷成本上升带来的影响，市场对AI投资的热情有所降温。

佩珀斯通（Pepperstone）研究主管韦斯顿（Chris Weston）指出，AI相关股票持续面对抛售压力，已成为市场的主要特征，半导体股也跌破近期交易区间。

近期市场对人工智能投资热潮的警告不断增加。博通（Broadcom）首席执行官陈福阳星期一（12日）指出，一些投资者采取近似赌博的投资策略，甚至不完全了解自己投资的项目。

亿万富豪达利欧（Ray Dalio）上星期也警告，AI正处于接近破裂的典型泡沫阶段。利率上升和投资者套现需求可能成为导火线。

随着标普500指数较2022年低点累计上涨近120%，这轮持续约四年的牛市能否延续，将越来越取决于企业盈利能否支撑目前偏高的估值。

美国第三季财报季星期二揭开序幕，高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集团（Citigroup）和富国银行（Wells Fargo）将公布业绩，美国银行（Bank of America）和摩根士丹利（Morgan Stanley）则将在星期三（14日）发布财报。

根据彭博行业研究汇总的数据，标普500指数成份股公司第三季盈利预计同比增长25%。

投资者也将密切关注本周公布的美国消费者价格指数（CPI），以判断美国联邦储备局接下来的利率政策方向。

美国克利夫兰联邦储备银行行长哈马克（Beth Hammack）指出，幅度较小、次数较频繁的政策调整，有助于稳定通胀预期，但她未明确支持10月再次加息。

投资管理公司Glenmede首席投资策略与研究主管普赖德（Jason Pride）认为，本周的通胀数据可能是美联储10月议息会议前最重要的经济指标。除非通胀数据高于预期，否则美联储可能对下一次加息采取耐心观望的态度。

其他市场方面，布伦特原油价格下跌0.6%，至每桶约106美元。彭博美元指数则大致维持前一交易日的涨幅，此前指数攀升至2025年5月中旬以来最高水平。

亚洲汇市方面，投资者将关注印度卢比走势。印度央行近期采取十多年来最积极的汇率干预行动，显示当局正努力防止卢比跌破1美元兑97卢比的水平。