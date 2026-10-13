美国科技巨头微软（Microsoft）据报正重组旗下Azure云端业务的管理层，整合多个部门，以配合公司以人工智能（AI）为核心的发展战略。

根据美国科技媒体The Information的报道，微软云端业务主管古斯里（Scott Guthrie）于星期一（10月12日）向员工宣布这项调整。

根据重组安排，原本负责Azure数据库产品的乌拉格（Arun Ulag）将扩大职权，同时负责管理Azure Core核心业务及Azure工程部门的高层主管。

Azure是由微软开发的云计算平台，允许个人、企业和政府机构租用计算能力、存储和数据库等，而不须要设置实体的服务器。核心业务Azure Core主要为AI公司，包括OpenAI在内的客户提供运算能力。

调整后，巴布拉尼（Girish Bablani）、安德斯（Billy Anders）、菲利普斯（Douglas Phillips）及鲁西诺维奇（Mark Russinovich）等高层将向乌拉格汇报。

知情人士透露，微软前安全业务主管贝尔（Charlie Bell）也将改向乌拉格汇报。贝尔今年较早前已卸下安全业务领导职务，转任顾问。

这次重组正值微软今年多名高层相继离职之际，包括Azure的AI业务主管博伊德（Eric Boyd）。博伊德今年春季离开微软，加入AI公司Anthropic，担任基础设施主管。

与此同时，微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）正提拔新一代管理层，并扩大他们对公司业务的管理权限。