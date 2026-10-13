星期二（10月13日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（10月13日）小幅走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌6.50点或0.08%，报7800.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌174.60点或0.57%，报30490.10点；重量级的道琼斯指数期货则逆流而上，起了107.80点，报51958.10点。

在未来几天里，市场投资者将密切关注企业财报，高盛（Goldman Sachs）、花旗集团（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan Chase）等美国大型银行将在星期二公布业绩。根据LSEG数据，分析师预计标准与普尔500指数成分股第三季度的盈利将大幅增长30.6%。在本星期公布的还有美国9月份的消费者和生产者通胀数据，以及零售销售数据。

至于隔夜（星期一），标准与普尔500指数微跌4.30点，闭市报7807.24点。纳斯达克100指数也退低0.71%或218.45点，以30664.70点收市。道琼斯指数则起了195.60点，闭市报51850.55点。

美国股市隔夜的交易相当淡静，交易所的总成交量是126亿7000万股，比过去20天的176亿2000万股平均成交量少很多。

盘前交易重点：

长鑫存储（CXMT）在上个周末宣布在晶片技术领域取得突破。这项突破的技术是三星电子等竞争对手多年来一直难以克服的难关。尽管长鑫存储的宣布尚未获得证实，但已引发股市震荡，并凸显了中国在这个关键技术领域的态势。美市的存储晶片股票在星期二晚盘前继续走低。在截稿时，SK海力士（SK Hynix）股价跌幅超过5%；西部数据（Western Digital）跌幅超过4%；希捷科技（Seagate Tech）、闪迪（SanDisk）和美光科技（Micron Technology）跌幅均超过3%。

英国石油公司（BP）在星期二指出，集团预计将在第三季度财报中计入30亿美元至45亿美元的减值损失。这些损失涉及它的天然气与低碳能源业务部门。这也是该集团在一年内第二次对它的低碳业务计入巨额减值。之前，它是在今年1月份宣布计入40亿美元至50亿美元的减值损失。英国石油公司拒绝就减值细节作进一步解释。该集团股价在星期二晚盘前升高1.79%，截稿时报47.57美元。

强生（Johnson & Johnson）即将在星期二晚盘前公布第三季度业绩。投资研究平台Visible Alpha收集到的分析师预测是营业额254亿3000万美元、每股盈利是2.75美元。Investing.com截至隔夜的分析显示，期权市场预期财报公布后股价可能出现约4%的双向波动。强生股价在今晚盘前退低1.14%，截稿时报261.00美元。

星期二下文我们来看看美国交友平台Bumble Inc可能被收购的消息。星期二晚盘前该股起1.93%，截稿时报3.87美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、IREN Ltd、英伟达（Nvidia）、SpaceX和BitMine Immersion Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

私有化可以为Bumble提供一次重整的机会，但是却不能代替它即刻业务转型。分析师认为，真正决定Bumble未来价值的，不是它何时退出股市，而是它能否让用户重新愿意打开应用、建立关系，并为此付费。（路透社）

Bumble Inc

（纳斯达克证券交易所代码：BMBL）

美国交友平台Bumble隔夜盛传将以10亿美元的价格，被Ithaca Holdings收购而私有化。这个消息刺激了Bumble股价在隔夜大涨将近50%，收市时报3.80美元，创下该公司有史以来最大的单日百分比涨幅。在前一个交易日，该公司的市值大约是3亿8900万美元。

尽管股价隔夜的单日涨幅可观，但是跟踪Bumble股的投资者也许还记得，在2021年2月间，Bumble首次公开售股（IPO）时，该公司是以140亿美元上市明星的姿态出场的。今天的10亿美元潜在收购价，也反映了Bumble业务失去光环的困境。

PP Foresight分析师佩斯卡托雷（Paolo Pescatore）就在社媒指出，私有化与其说是一个战略上的重大胜利，不如说是承认公司目前的策略未能奏效。他认为，改变所有权并不能自动解决根本问题。

其他分析师也认为，如今Bumble的潜在收购估值只有大约10亿美元，直接折射出线上交友行业面对的困境，也就是当消费者对无止境的滑动配对感到疲倦时，平台要如何让用户重新投入时间，同时愿意继续付费。

Bumble是在2014年由赫德（Whitney Wolfe Herd）创办的。这个以女性优先的交友模式的品牌特色，是在异性配对中，女性必须先发起对话。这个设计让Bumble与竞争对手形成鲜明区别，也让公司在2021年上市时成为备受关注的科技企业。

然而，疫情期间线上交友需求激增的有利市况逐渐消退，竞争也日益激烈。Bumble面对的对手就包括Match Group旗下的Tinder与Hinge。

Bumble的财务数据也显示经营的压力。该公司在2025年的付费用户减少超过11%至约370万人，全年营业额下跌近10%至9亿6600万美元。到了2026年第二季度，付费用户进一步同比减少16.4%至约316万人，季度营业额也同比下跌15.2%至2亿1050万美元。Bumble在第二季度净亏损是1亿2790万美元，调整后的息税折旧摊销前盈利（简称EBITDA）是7290万美元，比去年同期的9460万美元低。

分析师普遍认为，这些数字说明Bumble面对的不只是用户增长放慢，而是核心业务的付费用户基础正在收缩。即使每名付费用户贡献的平均收入略有增加，也不足以抵消用户数量减少的影响。

赫德在第二季度业绩声明中指出，公司正在改造配对算法、增加开启对话的方式，并探索线下见面及群体社交体验，希望让会员更自然、更有信心地建立真实联系。她希望推动的，是让平台不再只是让用户不断浏览潜在对象，而是帮助他们更快进入实际互动。

Bumble的第三季度业绩预测也反映出业务挑战仍在。Bumble高管们之前预计，第三季度营业额会介于2亿零500万美元至2亿1300万美元，调整后的EBITDA预料会在5600万至6000万美元区间。营业额的区间中值是2亿零900万美元，这意味着若与去年同期的2亿4820万美元相比，仍将出现明显下滑。

尽管如此，分析师认为，对潜在买家Ithaca Holdings而言，Bumble的价值可能不仅在于现有营业额，也在于品牌、用户关系、技术平台和未来重新定位的空间。若公司退出公开市场，新主人或许能给予管理层更多时间调整产品与商业模式。

不过目前需要强调的是，私有化交易仍处在谈判阶段，Bumble与Ithaca Holdings尚未正式确认交易，最终的交易估值也还未正式敲定。