全球半导体股跌势加剧，市场对人工智能以及来自中国企业竞争的担忧升温，拖累以晶片股为主的韩国基准股指一度大跌7%。

三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）的股价在星期二（10月13日）下跌超过8%，拖累韩国综合股价指数（Kospi）一度在早盘大跌7%，随后收窄跌幅。

这个股指在午盘稍有回升，截至下午3时20分，股指为6035.35点，下滑5%。

日本闪存大厂铠侠控股（Kioxia Holdings Corp.）重挫超13%；东京威力科创（Tokyo Electron）下跌超过7%。美股半导体板块也在隔夜交易中出现暴跌。

恒生科技指数下跌近1%。

投资者对人工智能交易的焦虑情绪进一步加剧。

此前，博通（Broadcom Inc.）首席执行官陈福阳将市场情绪比作“赌场”，并警告称人工智能建设的融资问题，将成为核心难题。与此同时，高利率也开始对大量依靠债务融资的并购交易产生负面影响，并威胁到此前火爆的首次公开售股市场。

