中东地区袭击事件再度升级，加剧市场对波斯湾能源运输前景的不确定性，导致油价上涨。

截至亚洲时间星期三（10月14日）早盘，布伦特原油价格上涨1.11%，每桶106.86美元。美国西得克萨斯中质原油（WTI）则升至每桶95.16美元。

伊朗近期加大袭击霍尔木兹海峡油轮，可能威胁波斯湾石油供应恢复。也门胡塞武装与沙特阿拉伯之间的冲突，至今没有明显缓和迹象。

沙特国家石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）位于东部达兰的一个行政大楼，近期也遭导弹袭击。

美国与伊朗之间的战争扰乱能源市场，推动布伦特原油价格今年以来飙升逾70%。

上周，胡塞武装袭击利雅得主要机场，随后获得沙特支持的部队展开军事行动，试图夺回由叛军控制的也门领土，进一步加剧市场风险。

霍尔木兹海峡发生的船只遇袭事件，也促使更多超大型油轮改变航向，避开波斯湾。

摩根士丹利分析师在报告中指出，原油出口仍在继续，但相关不确定性依然高企。分析团队将本季度和下一季的现货布伦特原油（Dated Brent）价格预测上调5美元至每桶105美元。

尽管冲突升级，沙特石油供应仍持续回升。沙特向石油输出国组织（OPEC）报告称，9月原油日产量增加三分之一，从30多年来的最低水平回升，但仍远低于伊朗冲突爆发前的产量水平。