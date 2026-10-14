花旗集团固定收益交易业务实现至少10年来最佳的三季度表现，超过分析师预期，并推动该行当季营收表现在历史上位居前列。

花旗星期二（10月13日）发布公告说，债券、外汇和大宗商品交易业务实现44亿美元（约56亿新元）收入，高于分析师平均预期的43亿美元。与此同时，其服务业务表现也十分突出。业务帮助企业和政府进行资金转移和管理，收入同比增长15%，至66亿美元。

尽管如此，由于高管对股票回购速度和全年回报水平的态度谨慎，花旗股价最终创下逾五年来最差财报日表现。管理层还说，受季节性趋势影响，第四季度市场业务收入可能减弱。

尽管今年前九个月有形普通股权益回报率达到12.6%，花旗首席财务官卢凯帝（Gonzalo Luchetti）预计，全年这一指标仅会高于11%。

截至星期二纽约收盘，花旗股价下跌5.6%，至124.54美元。

固定收益、外汇和大宗商品交易以及服务业务的表现优于预期，抵消并购顾问业务较为疲弱的影响。业务收入下降4%，债券承销收入也有所下滑。

在利率上升、并购活动放缓之际，投资者正密切关注固定收益交易部门，以判断这一行业重要利润来源是否开始失去动能。花旗的固定收益业务规模在华尔街排名第二，因此在其整个市场业务中尤为重要，其他部分业务表现则好坏不一。

目前来看，花旗应对市场波动的表现似乎好于部分竞争对手。摩根大通星期二早些时候公布，三季度固定收益交易收入意外下降，为两年多来首次下滑。花旗方面，业绩主要受到息差产品部门中信贷融资交易业务增长推动，利率交易收入则有所下降。

首席执行官范洁恩（Jane Fraser）一直推动银行提高回报，并向投资者强调，在经历多年增长停滞后，花旗可以在提升收入的同时严格控制成本，并缩小与华尔街同行之间的差距。花旗股价今年以来上涨13%，涨幅超过其所有主要竞争对手。

花旗三季度每股收益为2.85美元，高于彭博追踪分析师2.65美元的平均预期。营收增长约8%，至238亿美元，也高于237亿美元的平均预期。