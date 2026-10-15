美国人工智能（AI）公司Anthropic第三季营收据报已达168亿美元（约215亿新元），相比第二季的116亿美元增加45%。公司计划在11月初正式启动首次公开售股（IPO）的推广活动，并在年底前上市交易。

路透社星期四（10月15日）报道说，据参加Anthropic投资者交流活动的人士透露，公司经调整后可能已在第三季实现盈利，预计每年收入运行率（Annual Revenue Run Rate）到年底可达到1100亿美元。

根据《纽约时报》报道，Anthropic今年早些时候的每年收入运行率可能已有650亿美元；Axios报道说，这一数字已高于其竞争对手OpenAI的500亿美元。

彭博新闻援引知情人士消息说，Anthropic截至第三季度末的自由现金流为正，调整后毛利率为85%，经调整营业利润率超过11%。

相比下，Anthropic在2025年的净亏损据报可能将近420亿美元，较上一年的83亿美元亏损额明显上升。

报道称，Anthropic计划最早在11月9日当周正式启动首次公开售股（IPO）的推广活动，可能最迟在今年年底前完成上市。

在这场投资者会议前，有投资者认为Anthropic的合理估值应该会在1.8万亿美元至2万亿美元之间，可能会持平或超过今年6月上市的SpaceX。

Anthropic的管理层也在努力说服投资者认可这一估值，并强调公司强劲的收入增长，最终可以抵消建设AI基础设施和系统的高昂成本。

路透社说，公司已承诺在未来10年内至少投资5180亿美元，用于建设云计算服务、算力和基础设施。

分析指出，若Anthropic能顺利推进IPO，或有望打破全球IPO市场出现多起延误或推迟的尴尬局面。不过，Anthropic的IPO相关讨论尚在进行中，细节仍有可能会变动。