摩根士丹利首席执行官皮克（Ted Pick）指出，该行对人工智能（AI）基础设施建设已达到“双倍超配”，但他同时警告，AI支出增长势头将开始趋缓。

皮克星期三（10月14日）在与分析师举行的电话会议上表明：“我们从早期开始就超配AI。考虑到AI不仅对我们的客户很重要，对我们自己也很重要，我会说我们现在是双倍超配。”

皮克透露，目前AI基础设施建设的支出平均每年约1万亿美元（约1.28万亿新元），“这是非常大的一笔钱”。他认为支出未必会从这一水平继续加速增长，但完全有可能再以这一规模维持10年。

微软、亚马逊、Meta和甲骨文等超大规模云服务商的AI支出一直在推动美国经济和股市。但这也令人担心AI需求最终可能不足以证明如此庞大的支出合理，反而导致这些公司背负大量债务和过剩产能。

皮克称，在继续支持这一行业的同时，摩根士丹利也在密切关注市场。

他说：“我们的职责是，当事情看起来发展过快，而市场还没有准备好迎接下一笔融资、下一种结构或创新时，我们必须切实考虑什么才是合适的。而当速度不够快、市场需要资本时，我们就会相应加大力度。”