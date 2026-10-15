美国银行的股票和固定收益交易业务表现不及预期，同时该行还因涉及反洗钱和制裁违规的监管处罚计提一笔费用，拖累整体业绩。

美国银行星期三（10月14日）在公告中指出，固定收益交易收入下降17%，至25亿5000万美元，股票交易收入增长10%，至25亿1000万美元，均低于预期。

作为美国第二大银行的美银，还宣布计提12亿美元（约15亿3800万新元）不可抵税费用，令净利润每股减少17美分。这笔费用与美国财政部星期二（13日）公布的反洗钱和制裁违规罚款有关。

美国财政部说，美国银行为保护收入，实际上将合规工作中的一个关键环节“外包”出去。美国银行表明，整改相关问题的成本已计入费用。

美银星期三与分析师举行电话会议一开始，首席执行官莫伊尼汉（Brian Moynihan）便回应这项监管命令。他在季度业绩电话会上说：“我们理解合规问题的严肃性，也清楚把这件事做好是我们的责任。我们已经在技术方面投入数十亿美元，并安排数千名员工专门打击金融犯罪。相关团队在完成监管机构要求整改的工作方面已经取得很大进展，并致力于把这些工作完成。”

不过，这些问题星期三仍对股价构成压力。截至纽约时间星期三上午9时59分（新加坡时间星期三晚上10时59分），美国银行股价下跌8.2%。今年以来，该股累计下跌9.9%。

持续的市场波动，总体上利好美国银行在华尔街的竞争对手，尤其是股票交易部门。

地缘政治风险和围绕人工智能（AI）的担忧令股市大幅波动，带动交易活跃；与此同时，较高利率则拖累固定收益交易，并对整体借贷活动构成压力。

美国银行的业绩，也为观察美国消费者状况提供一个窗口。

当前利率上升，伊朗战争令汽油价格维持高位。该行第三季度为潜在不良贷款计提拨备12亿7000万美元，仍低于分析师预期的15亿美元。