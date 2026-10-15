瑞士最大银行瑞银（UBS）据报正制定应急方案，考虑在瑞士政府收紧银行资本要求的情况下，将总部迁出瑞士。选项包括收购美国金融机构并迁往美国、与欧洲同业合并，或出售给美国银行。

《华尔街日报》星期三（10月14日）引述知情人士报道，瑞银和顾问正研究这些方案，以应对瑞士政府拟加强“大到不能倒”银行监管规定的计划。

有关计划是在瑞信（Credit Suisse）2023年濒临倒闭、最终由瑞银接管后提出的。瑞银估计，拟议中的新规定将要求它额外持有约160亿美元（约205亿新元）资本。瑞士政府希望瑞银为庞大的海外业务持有更多资金，以降低银行倒闭引发国家金融危机的风险。

瑞银的总资产达1.7万亿美元，相当于瑞士国内生产总值的约150%。相比之下，美国最大银行的资产规模相当于美国国内生产总值的约15%。瑞士立法者认为，瑞银的规模已大到一旦倒闭，政府可能需要再次出手救助。

现行法规是在瑞银2008年因投资美国高风险抵押贷款而陷入困境、需要超过500亿美元的救助后制定的。然而，这些规定当时并未全面落实，在瑞信2023年濒临倒闭时，也未能发挥多大作用。

瑞银尚未就任何交易展开实质谈判，也未采取正式行动。报道指出，部分人士认为，瑞银可能借此向瑞士立法者施压，争取修改仍待议会批准的资本规定。即使新规定通过，瑞银也有七年时间逐步达到更高的资本要求。

瑞士财政部长凯勒—苏特（Karin Keller-Sutter）则认为，瑞银迁离瑞士的成本将高于留在当地，并不相信银行最终会离开。

瑞银董事长凯莱赫（Colm Kelleher）据报越来越倾向于探讨交易方案。瑞银过去曾透露，希望继续以瑞士为总部经营全球业务，但如果资本规定进一步收紧，最终可能难以兼顾。

分析师提及的潜在合作对象包括美国摩根士丹利（Morgan Stanley）及美国地区银行。《华尔街日报》2019年曾报道，瑞银与德国德意志银行（Deutsche Bank）探讨过整合业务的可能性。

接近瑞银的人士指出，任何交易都可能需要帮助瑞银拓展美国财富管理客户群，或提供接触更多美国客户的新渠道。

瑞银股价今年来虽有所上涨，但表现落后于国际同业。投资者认为，这与围绕资本要求的争议有关。目前，瑞银市值约1550亿美元，低于摩根士丹利的2800亿美元及高盛（Goldman Sachs）的2600亿美元。

即使瑞银将总部迁往海外，也可能保留瑞士本土业务，或将这部分业务分拆给股东及外部投资者。瑞银在向政府游说的材料中指出，瑞银向瑞士企业及家庭提供约4170亿美元贷款，瑞士业务约占集团总收入的三分之一。

《联合早报》已向瑞银发出询问。