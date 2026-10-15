全球半导体股票再度遭遇抛售，韩国半导体巨头SK海力士（SK Hynix）股价已从四个月前的高点下跌57%，这或表明投资者正大规模撤出人工智能（AI）投资板块中泡沫最为严重的领域。

因美国星期三（10月14日）发布的通胀数据超预期升温，9月份消费者价格指数（CPI）创下近五个月最快的同比增速，市场愈加担忧美国联邦储备局因此进一步加息后，AI领域的融资难度将越来越高。

受此拖累，截至下午1时27分左右，SK海力士及另外一家韩国晶片巨头三星电子（Samsung Electronics）星期四（15日）双双跌超9%，并导致韩国主要股指KOSPI跌近8%。

这已是首尔股市连续第七个交易日下跌，主要推手为外资抛售潮，这部分资金仅在星期四上午就已抛售了价值18亿美元的韩国股票，10月以来已累计抛售超100亿美元。

东京股市则下挫了4.33%，日本存储晶片制造商铠侠控股（Kioxia Holdings）和英伟达供应商揖斐电（Ibiden）公司的股价跌幅都高达10%。

台积电股价也随之下跌了3.4%，并拖累台湾股市跌去2.89%。不过，台积电跌势仍相对其他半导体股票更显平稳，该公司将在星期四晚些时候发布最新财报，备受投资者关注。

美国费城半导体指数（PHLX Semiconductor Sector）近五天已下跌10.58%，并在连续六个交易日下跌后，整体市值蒸发了1.6万亿美元。

彭博新闻报道说，尽管三星电子和荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）发布了增长强劲的业绩，但都未能平复投资者对半导体科技板块的不安情绪。

韩国投资公司Iroom Investment Advisors的投资部门经理赵贤益（Jo Hyunik，译音）说，投资者目前情绪低迷，预计这种波动剧烈且以资金流向为主导的市场走势，将持续到美国利率前景及中期选举结果更为明朗为止。

有更多的迹象正在表明，投资者对AI领域沉重的资本支出与债务负担感到更为担忧。AI云计算公司CoreWeave近期债券遭遇严重抛售，2032年到期的无担保债券甚至已跌至面值的78%左右，股价同样出现暴跌。