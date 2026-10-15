台湾积体电路制造公司（TSMC）预计今年第四季营收最高达543亿美元（约696亿新元），优于市场预期，显示尽管市场越来越担忧人工智能（AI）热潮能否持续，AI晶片需求依然强劲。

彭博社报道，台积电星期四（10月15日）公布，第三季净利同比增长69%，表现也优于预期，这意味公司连续六个季度创净利新高，也连续11个季度取得净利增长。公司此前已公布，第三季营收同比增长51%。

台积电的第四季营收展望意味着，公司2026年全年营收预计增长约44%。

作为英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）最先进晶片的独家代工厂，台积电的强劲业绩为近期受AI投资回报和长期融资能力担忧影响的科技股市场带来支撑。

英伟达客户、AI数据中心运营商CoreWeave近期股价和债券价格大幅下跌，加剧市场对AI产业估值及大规模投资能否取得足够回报的担忧。

台积电则继续扩大产能。公司今年资本支出预计最高达640亿美元，创下历史新高。

台积电是全球AI需求的重要指标，包括英伟达、AMD和谷歌（Google）在内的主要AI企业，都依靠台积电生产最先进的处理器。

台积电股价本月一度创下历史新高，不过，过去一周科技股普遍回调，台积电股价也受到影响。

市场目前也越来越关注台积电明年的资本支出。高盛预计台积电2027年资本支出将达850亿美元，瑞银集团则预计达900亿美元，高于彭博调查机构平均预期的750亿美元。

台积电目前正以空前速度在台湾及海外兴建和配备约20座晶圆厂。相比之下，公司过去通常同时兴建约四座至五座新厂。

台积电此前承诺投入2650亿美元，在美国亚利桑那州建设晶圆厂园区。随着美国数据中心建设热潮持续，公司据报也考虑在德州增设生产基地。

台积电星期四在台湾的股价下跌2%，报2440新台币，今年来上涨57%。