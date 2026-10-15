星期四（10月15日）重点：

盘前交易重点：

AI相关股票盘前继续走低。路透社报道，AI云端服务商CoreWeave跌6.3%，甲骨文（Oracle）跌2.1%；英伟达（Nvidia）、美光科技（Micron Technology）和超威半导体（AMD）分别跌1.8%、3.7%和2.3%。

晶片代工厂台积电（TSMC）公布第三季业绩，净利连续第六季创新高并高于分析师预期。详细情况见下文。

AI公司Anthropic向潜在投资者透露，第三季营收环比增长45%，低于第二季约140%的增幅，显示营收仍在增长，但增速明显放缓。彭博社引述投资研究机构Vital Knowledge创办人克里萨富利（Adam Crisafulli）说，在AI领域，投资者习惯了爆发式增长，增速放缓会打击市场情绪。

美国航天公司Rocket Lab把新一代Neutron火箭首次发射时间从2026年第四季推迟至2027年。对此，公司首席执行官贝克（Peter Beck）解释说，火箭第一级燃料箱前端穹顶的制造工序出现问题，公司需要时间调查原因、改进工艺并重新制造穹顶，因此推迟首飞。路透社报道，该股星期四盘前跌9.7%。

美国多家银行和金融公司星期四陆续公布第三季业绩，包括PNC金融服务集团（PNC Financial Services Group）、美国合众银行（U.S. Bancorp）、嘉信理财（Charles Schwab）和纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）。

星期四下文我们来看看台积电最新业绩，以及公司对AI晶片需求和2027年业务前景的判断。

截至7时30分，盘前成交最活跃的五只股票依次为英特尔（Intel）、SK海力士（SK Hynix）美国存托凭证、英伟达、太空探索科技公司（SpaceX）和美光科技（Micron Technology）。英特尔报94.39美元，跌3.80%；SK海力士美国存托凭证报137.67美元，跌6.70%；英伟达报218美元，跌1.49%；太空探索科技公司报148.57美元，跌2.36%；美光科技报876.52美元，跌4.11%。

台积电普通股在台湾证券交易所交易。美国投资者则可通过美国存托凭证（ADR），用美元在美国交易所买卖台积电股票。台积电ADR于1997年10月8日在纽约证券交易所挂牌，代码为TSM。每份ADR代表五股台积电普通股。（路透社）

台积电（TSMC）

（纽约证券交易所代码：TSM）

台积电星期四公布第三季业绩，营收同比增长41.2%至467亿2000万美元（约599亿新元），净利同比增长68.7%至约236亿美元（约302亿新元）。营收大致符合预期，净利高于分析师预期，并连续第六季创新高。第三季毛利率为66.4%，低于上一季的67.7%，但仍处于公司原先预测范围内。公司预计第四季营收将增至523亿至543亿美元。

台积电为英伟达和苹果（Apple）等公司生产晶片，其业绩和展望是观察AI晶片需求的重要指标。董事长兼首席执行官魏哲家说，AI需求仍超过公司的供应能力。首席财务官黄仁昭（Wendell Huang）则说，公司2026年至2028年的资本开支将显著高于此前三年。

管理层对2027年整体业务则保持谨慎。魏哲家说，晶片零部件价格上涨和宏观经济不确定性，正影响消费电子等价格敏感市场。

不过，业绩超出预期未必足以扭转科技股跌势。彭博社报道，三星电子和荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）此前公布强劲业绩后，AI相关股票仍然受压。费城半导体指数成份股在截至10月14日的六个交易日内，市值合计蒸发逾1万5000亿美元。

法国资产管理公司La Financière de l’Échiquier亚洲团队主管兼基金经理内特（Kévin Net）说，市场对台积电的期待已经很高，单是业绩超出预期，不足以推动股价上扬。他认为，投资者还要确认大型云端服务商是否会继续增加AI投资，以及台积电能否逐步缓解产能不足。

市场也在关注AI基础设施企业的融资能力。美国AI云服务商CoreWeave股价星期三收跌15.46%，星期四盘前一度跌逾6%。路透社报道，投资者正重新评估利率上升对AI企业融资成本和估值的影响，也关注数据中心运营商能否继续为扩建筹资。路透社财经评论员多兰（Mike Dolan）指出，CoreWeave的信用违约掉期（CDS）利差一度超过1000个基点。这个指标反映投资者为公司债务违约风险投保的成本，利差越高，保费也越高。

扩产方面，魏哲家在星期四的业绩说明会上说，台积电已派团队前往德州，评估是否参与马斯克（Elon Musk）计划在当地建设的Terafab晶片厂项目。若台积电参与，工厂须由台积电运营。不过，马斯克10月早些时候在社交平台X上写道，Terafab将由他的团队建设和运营。台积电此前也承诺在亚利桑那州投资2650亿美元，用于建设和扩充晶片厂。

美股开市后，市场将观察台积电股票和晶片股的反应，并衡量强劲的AI晶片需求是否足以抵销对投资回报的疑虑。