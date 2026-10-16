稳定币（Stablecoin）发行商Circle正积极在全球扩张业务，计划把业务版图进一步延伸至约40个新兴或发展中经济体，涵盖东南亚、拉丁美洲、非洲和中东等地区。

Circle首席执行官阿莱尔（Jeremy Allaire）星期五（10月16日）接受路透社访问时说，随着区块链应用日益广泛，Circle正加快拓展上述地区的业务布局。他是在曼谷出席与国际货币基金组织和世界银行相关的会议时，接受上述访问。

他说：“我们正经历一场转变，区块链技术开始从早期采用阶段迈向规模化应用阶段。”

阿莱尔指出，上述区域的个人和企业均希望参与以互联网为基础的经济体系，稳定币的需求应声攀升。

近期Circle公布了两项有助于扩大全球业务的消息，即以4亿美元（约5亿1100万新元）收购新加坡支付公司Tazapay，以及获得加密货币交易所币安（Binance）1亿美元的战略投资。

Circle目前在全球稳定币市场的占有率约为25%，竞争对手Tether发行的泰达币（USDT）则占近六成市场份额。

稳定币是一种加密货币，通过与特定资产例如美元或黄金挂钩，维持相对稳定的价值。